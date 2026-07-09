मीन राशिफल 9 जुलाई 2026: आज किसी पर भावुक होकर पैसे नहीं दें, समय बड़ी नई शुरुआत का नहीं
Aaj ka Meen Rashifal 9 July 2026: मीन राशि वालों के लिए यह समय बहुत बड़ी नई शुरुआत का नहीं बल्कि खुद को व्यवस्थित करने, पुरानी बातों को समेटने और आगे की योजना बनाने का है। पढ़ें कैसा रहेगा आपका आज का दिन।
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 9 जुलाई 2026: यह दिन थोड़ा मिलाजुला रहेगा। एक तरफ घर, माता और पारिवारिक माहौल में स्थिरता और सुकून का अनुभव होगा तो दूसरी तरफ शनि और राहु का असर आपकी राशि में होने से जिम्मेदारी, आत्म चिंतन और खुद की दशा पर ध्यान जाएगा। यह समय बहुत बड़ी नई शुरुआत का नहीं बल्कि खुद को व्यवस्थित करने, पुरानी बातों को समेटने और आगे की योजना बनाने का है। चंद्रमा का असर धन और परिवार के भाव में होने से घरेलू बातचीत, परिवार की जरूरतें और आर्थिक मामलों पर मन जाएगा। शुक्र का असर पांचवें भाव में रचनात्मकता और बच्चों के साथ जुड़ाव का माहौल बना रहा है। मंगल का असर तीसरे भाव में आपके प्रयासों और साहस को बढ़ा रहा है। कोई जरूरी संदेश या बात कहने की हिम्मत आज जुटाई जा सकती है। गुरु का असर काम और स्वास्थ्य के भाव में नियमितता और अनुशासन की सलाह देता है। बुध वक्री होने से घर या पुरानी पारिवारिक बातों पर दोबारा ध्यान देना जरूरी हो सकता है। खुद के लिए थोड़ा समय निकालें और दूसरों की सेवा में इतना न खो जाएं कि खुद को भूल जाएं।
प्रेम और रिश्ते
चंद्रमा का असर परिवार में भावनात्मक गर्मजोशी का माहौल बना रहा है। साथी के साथ किसी आर्थिक या पारिवारिक बात पर बातचीत हो सकती है, इसे सहज तरीके से उठाएं। शुक्र के प्रभाव से रोमांटिक रिश्तों में मिठास और रचनात्मकता रहेगी। साथी के साथ कुछ सुखद करने की योजना बनाएं। बुध वक्री होने से पुरानी भावनाएं या यादें मन में आ सकती हैं। परिवार को भावनात्मक सहयोग दें। किसी पुराने परिचित से दोबारा जुड़ाव का मौका मिल सकता है।
शिक्षा और करियर
गुरु का असर काम और स्वास्थ्य के भाव में होने से काम में अनुशासन और नियमितता आज खास फायदेमंद रहेगी। जो काम पहले से हाथ में है उसे लगन से आगे बढ़ाना ज्यादा उचित है। बुध वक्री होने से घर या पुरानी जगह से जुड़ा कोई काम, दस्तावेज या जानकारी दोबारा सामने आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए नियमित पढ़ाई और पुराने नोट्स की समीक्षा आज अच्छा असर देगी। मंगल का असर प्रयास और हिम्मत को बढ़ाता है इसलिए किसी जरूरी बात को कहने का साहस जुटाएं।
धन और वित्त
परिवार से जुड़ी आर्थिक बातचीत आज हो सकती है। आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। पुराने बिल, खाते या लेन देन की समीक्षा इस समय उचित रहेगी। किसी पर भावुक होकर पैसे न दें। अनावश्यक खरीदारी टालें। आर्थिक मामलों में संयम ही आज की समझदारी है।
स्वास्थ्य और कल्याण
शनि और राहु के असर से शरीर को थोड़ा अतिरिक्त ध्यान चाहिए। पर्याप्त नींद लें। खान पान सादा और नियमित रखें। अपने लिए समय निकालें। ध्यान, हल्की सैर या कोई पसंदीदा गतिविधि मन को तरोताजा रखेगी। खुद पर बहुत सख्त न हों।
आज की सलाह: खुद को व्यवस्थित करें, परिवार को समय दें और काम में नियमितता बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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जन्म-समय संशोधन
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