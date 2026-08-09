मीन राशिफल 9 अगस्त: मीन राशि वालों के घर-परिवार की बढ़ेंगी खुशियां, करियर में मिल सकते हैं नए अवसर
मीन राशिफल 9 अगस्त 2026: आज घर-परिवार, मानसिक शांति और निजी जीवन पर आपका अधिक ध्यान रहेगा। पारिवारिक सहयोग से कई काम आसान होंगे और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में धैर्य और सोच-समझकर लिए गए फैसले लाभदायक साबित होंगे।
Pisces Horoscope Today 9 August 2026: घर, मन और निजी सुकून आज मुख्य विषय रहेंगे। आप बाहरी दौड़भाग से ज्यादा अपने लोगों, अपने कमरे, अपने कामकाज की व्यवस्था और मानसिक शांति पर ध्यान देना चाहेंगे। घरेलू माहौल को बेहतर बनाने, सफाई, साज सज्जा, जरूरी खरीदारी या परिवार के साथ बैठकर बात करने का मन हो सकता है। चंद्रमा चौथे भाव के प्रभाव से भावनाएं गहरी रहेंगी। इसलिए छोटी बात भी दिल को ज्यादा छू सकती है। दूसरी ओर सूर्य, बुध और गुरु रचनात्मकता, बच्चों और सीखने से जुड़े विषयों को अच्छा सहारा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि घर के बीच भी आपका दिमाग किसी आइडिया, योजना या प्रिय काम की तरफ जाता रहेगा। परिवार में सामंजस्य बनाने में आपकी भूमिका अहम रहेगी। अगर लंबे समय से किसी संपत्ति, किराए, मरम्मत, घरेलू कागज या जगह बदलने की चर्चा चल रही है, तो उस पर व्यावहारिक स्तर पर बात आगे बढ़ सकती है। मन कभी कभी भारी लगे तो भी दिन में खुशियों की कमी नहीं होगी। बस अपने ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी न लें।
मीन राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी या करीबी साथी से अच्छा सहयोग मिल सकता है। उनका साथ भावनात्मक रूप से सुकून देगा। यदि घर के काम, परिवार की जरूरतें या खर्चों को लेकर चर्चा हो, तो आपसी समझ से रास्ता निकल जाएगा। प्रेम संबंधों में अपनापन रहेगा, लेकिन मूड बदलने की वजह से कभी आप ज्यादा बात करना चाहेंगे, कभी चुप रहना। इसलिए सामने वाले को संकेत देने के बजाय साफ शब्दों में बताएं कि आपको क्या चाहिए। परिवार के साथ बैठना, पुरानी बातें याद करना या साथ भोजन करना मन को शांति देगा। बच्चों के साथ संबंध नरम रखें, क्योंकि वे आपकी भावनात्मक स्थिति तुरंत पकड़ लेते हैं।
मीन राशि का करियर राशिफल
काम में प्रगति संभव है, पर आपका मन पूरी तरह बाहरी लक्ष्य में नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी काम पहले निपटा लेना समझदारी होगी। रचनात्मक काम, लेखन, शिक्षण, डिजाइन, प्रस्तुति या बच्चों से जुड़े क्षेत्रों में अच्छा प्रवाह रह सकता है। जो लोग घर से काम करते हैं, वे आज अपेक्षाकृत सहज महसूस करेंगे। पढ़ाई करने वालों के लिए ध्यान भटकने की संभावना है, खासकर अगर घर का माहौल बहुत सक्रिय हो। एकांत या शांत कोना चुनें। छोटे अध्ययन सत्र बनाएं। बीच बीच में दोहराव करें। करियर में कोई बड़ी छलांग से ज्यादा स्थिर तैयारी का दिन है। जो लोग संपत्ति, स्थान या घर से जुड़े व्यवसाय में हैं, उन्हें कागजी सावधानी रखनी होगी। किसी सलाह पर तुरंत नहीं, सोचकर आगे बढ़ें।
मीन राशि का आर्थिक राशिफल
घर, सुविधा, सजावट, मरम्मत या पारिवारिक जरूरतों पर खर्च हो सकता है। यदि आप संपत्ति, प्लॉट, किराए या घरेलू सौदे पर सोच रहे हैं, तो फायदे की संभावना देखने के साथ कागजों की जांच भी जरूरी रहेगी। अचानक मिले पैसे या छिपे लाभ जैसे विचारों पर बहुत भरोसा न करें। कोई रकम पुराने स्रोत से आ सकती है, लेकिन पूरी जानकारी साफ रखें। साथी या परिवार की मदद से वित्तीय निर्णय आसान हो सकते हैं। बचत खाते, बिल, किस्त और जरूरी भुगतान समय पर देख लें। भावुक होकर खरीदारी करने से बचें।
मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
मन और शरीर का संबंध आज बहुत साफ दिखेगा। मूड अच्छा रहा तो ऊर्जा बनी रहेगी, और टेंशन बढ़ी तो थकान जल्दी महसूस होगी। इसलिए घर के माहौल को हल्का रखें। पर्याप्त नींद, हल्का भोजन और थोड़ा शांत समय जरूरी है। पीठ, कंधे या बैठने की थकान जैसी सामान्य असहजता महसूस हो सकती है, इसलिए स्ट्रेचिंग करें। देर रात तक स्क्रीन देखने से बेचैनी बढ़ सकती है। अपने लिए कुछ शांत मिनट निकालना आज दवा जैसा काम करेगा।
आज की सलाह
घर और मन दोनों को सहेजें, तभी बाकी काम भी सहज गति से आगे बढ़ेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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