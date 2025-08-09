Pisces Horoscope Today 9 August 2025 aaj ka meen rashifal bhavisyafal daily future predictions मीन राशिफल 9 अगस्त : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा रक्षाबंधन का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Horoscope Today 9 August 2025 aaj ka meen rashifal bhavisyafal daily future predictions

मीन राशिफल 9 अगस्त : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा रक्षाबंधन का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Pisces Horoscope Today 9 August 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSat, 9 Aug 2025 06:38 AM
share Share
Follow Us on
मीन राशिफल 9 अगस्त : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा रक्षाबंधन का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 9 अगस्त 2025 : आज प्रेम जीवन को उत्पादक बनाए रखें। आपको प्लान बनाने की आवश्यकता है क्योंकि ऑफिस में हो सकता है मुश्किल टास्क इंतजार कर रहे हों। आपका स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति भी आज के दिन के लिए ठीक रहेगी।

लव राशिफल: रोमांटिक एनर्जी आपको घेर लेती है, जो दिल से जुड़ने को मोटिवेट करती है। बातचीत से बंधन गहरे हो सकते हैं और आपसी अन्डर्स्टैन्डिंग की भावना पैदा हो सकती है। सिंगल मिथुन राशि वालों को अप्रत्याशित मुलाकातों के माध्यम से नए रिश्तों के लिए दिलचस्प अवसर मिल सकते हैं। पार्ट्नर्शिप में रहने वाले विश्वास और साझा सपनों को मजबूत करने पर ध्यान दें। खुला दिमाग रखें क्योंकि प्यार अप्रत्याशित जगहों या विचारों से आ सकता है। वर्तमान में रहें, ध्यान से सुनें और इमोशनल ग्रोथ को आज अपनी यात्रा का मार्ग प्रशस्त करने दें।

करियर राशिफल: आपका पेशेवर जीवन एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। ऐसे टास्क पर ध्यान केंद्रित करें, जिनमें डिसीजन लेने और कार्रवाई की आवश्यकता हो। सहकर्मियों के साथ काम करना अप्रत्याशित अवसर ला सकता है। इसलिए टीम के प्रयासों के लिए तैयार रहें। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। इसके बजाय प्रगति बनाए रखने के लिए अपने विकल्पों पर ध्यान से विचार करें। आपको किसी पुरानी चुनौती पर एक नया दृष्टिकोण मिल सकता है, जो बेहतर परिणामों का मार्ग खोलेगा।

आर्थिक राशिफल: इनोवेटिव आइडिया और कैलकुलेटेड रिस्क मौद्रिक लाभ के अवसर प्रदान करेंगे। सही रिसर्च और दृष्टिकोण सुरक्षित इन्वेस्टमेंट की पहचान करने और बजट स्ट्रैटजी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। वित्तीय फैसले लेते समय एक्सपर्ट की सलाह आपका काम आएगी। सुरक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित करके खर्च से बचें। वित्तीय डिसीजन लेते समय स्ट्रैटजी बनाएं, जिससे पूरे दिन समृद्धि और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होगी।

ये भी पढ़ें:आज राखी बांधने के लिए दोपहर 1.24 बजे तक का ही समय शुभ

स्वास्थ्य राशिफल: हल्के व्यायाम करें। संतुलित दिनचर्या मानसिक शांति और शारीरिक सहनशक्ति को बढ़ावा देती है। पौष्टिक भोजन और भरपूर मात्रा में पानी पीने से निरंतर ऊर्जा मिलती है। शरीर के संकेतों पर ध्यान देना और खुद की देखभाल तनाव को कम करती है। संतुलित प्रयासों के माध्यम से, तुला राशि वाले पूरे दिन देखभाल के साथ शरीर और मन दोनों का पोषण कर सकते हैं।

मीन राशि के गुण-

ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)