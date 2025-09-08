Pisces Horoscope Today 8 September 2025 Aaj ka Meen rashi rashifal daily future prediction मीन राशिफल 8 सितंबर: आज लवर को दे सकते हैं सरप्राइज, खर्च और सेहत पर रखें कंट्रोल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Horoscope Today 8 September 2025 Aaj ka Meen rashi rashifal daily future prediction

मीन राशिफल 8 सितंबर: आज लवर को दे सकते हैं सरप्राइज, खर्च और सेहत पर रखें कंट्रोल

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेMon, 8 Sep 2025 06:04 AM
share Share
Follow Us on
मीन राशिफल 8 सितंबर: आज लवर को दे सकते हैं सरप्राइज, खर्च और सेहत पर रखें कंट्रोल

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 8 सितंबर 2025: आज मीन राशि वालों को घर में तनाव होने पर भी शांत रहना चाहिए। नौकरी में आपका कमिटमेंट काम आएगा। खर्च और सेहत पर कंट्रोल रखने से आज छोटी-मोटी परेशानियों को रोकने में भी मदद मिलेगी।

मीन लव राशिफल- लव अफेयर में आपको किसी तीसरे व्यक्ति को फैसला नहीं लेने देना चाहिए। सिंगल लोगों के लिए अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए दिन का दूसरा भाग शुभ है। आप लवर को फैमिली से मिलवा सकते हैं और आज रात डिनर पर उन्हें कोई गिफ्ट देकर सरप्राइज भी कर सकते हैं। आप साथ में टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे और दिन का दूसरा भाग शादी के बारे में फैसला लेने के लिए भी अच्छा है। राय देते समय सतर्क रहें, क्योंकि आपका लवर उन्हें अलग तरह से ले सकता है। वाद-विवाद से बचें और यह भी सुनिश्चित करें कि आप एक साथ ज्यादा समय बिताएं।

मीन करियर राशिफल- आज मीन राशि वालों को टीम में अच्छे से रहना चाहिए और नए टास्क करने की इच्छा दिखानी चाहिए। डेडलाइन से पहले टास्क के लिए हमेशा तैयार रहें। आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, शेफ और सरकारी कर्मचारी ऑफिस में ज्यादा समय बिताएंगे। ऑफिस के सिलसिले में आज आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकती है। बेहतर पैकेज पाने के लिए आप नौकरी के लिए इंटरव्यू में भी शामिल हो सकते हैं। ऑफिस की पॉलिटिक्स आज आपके बस की बात नहीं है। कुछ बिजनेसमैन को पार्टनरों के साथ समस्याएं होंगी और उन्हें तुरंत हल करने की जरूरत है।

ये भी पढ़ें:आज मकर राशि वालों को धन हानि के संकेत, एक क्लिक में पढ़ें अपनी राशि का हाल

मीन आर्थिक राशिफल- मीन राशि वालों के लिए दिन का दूसरा भाग दान में धन दान करने के लिए अच्छा है। यह उन लोगों के लिए सही समय है जो अपनी फैमिली या पैतृक संपत्ति बेचने की प्लानिंग बना रहे हैं। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग और सट्टा व्यवसाय में निवेश करने के इच्छुक हैं, तो उचित मार्गदर्शन लें, इससे अच्छा रिटर्न मिलेगा। बिजनेसमैन को विदेशी स्रोतों से भी धन मिलेगा। आज आप दान में योगदान दे सकते हैं, जबकि कुछ जातकों को पारिवारिक संपत्ति भी विरासत में मिलेगी।

मीन सेहत राशिफल- मीन राशि वालों को आज सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। आपको सीने से संबंधित परेशानियां रहेंगी और महिलाओं को मेंटल स्ट्रेस की भी शिकायत हो सकती है। छोटे जातकों को गले में इंफेक्शन और वायरल फीवर हो सकता है जिससे उनका दिन खराब हो सकता है। आज आपको ऑड टाइम में वाहन चलाते समय भी सतर्क रहना चाहिए। बड़े-बुजुर्गों को नींद से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, जिन पर मेडिकल ध्यान देने की जरूरत होगी। बारिश वाले एरिया में एडवेंचर्स स्पोर्ट्स से बचना ही अच्छा है।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 8 सितंबर: आज एक महत्वपूर्ण रकम का करना होगा योगदान

मीन राशि के लक्षण-

ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

pisces Pisces Horoscope Meen Rashi
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने