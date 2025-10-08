मीन राशिफल 8 अक्टूबर: आज अनजान लोगों के साथ ऑनलाइन लेनदेन करते समय रहें सतर्क

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 8 अक्टूबर 2025: मीन राशि वालों आज हैप्पी लव रिलेशनशिप को बनाए रखें। अपनी योग्यता साबित करने के लिए प्रोफेशनल अवसरों का इस्तेमाल करें। आर्थिक रूप से आप अच्छे हैं, लेकिन छोटी-मोटी सेहत से जुड़ी परेशानियां आपको परेशान करेंगी।

मीन लव राशिफल- लव अफेयर में वाद-विवाद में नहीं पड़ें। असहमति होने पर आपका एटीट्यूड महत्वपूर्ण रहने वाला है। सिंगल जातक आज अपने क्रश से अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं और रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो सकता है। आपको ऑफिस में प्यार मिल सकता है, लेकिन सतर्क रहें कि ऑफिस रोमांस खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर आप में से कोई पहले से ही शादीशुदा है। शादी को लेकर फैसला लेने से पहले कई पहलुओं को एनालाइज करना भी अच्छा है और माता-पिता भी आज आपके लव अफेयर को अप्रूवल दे सकते हैं।

मीन करियर राशिफल- आज मीन राशि वालों को जरूरी टास्कों को करने के लिए वर्कप्लेस पर जाना चाहिए जो आपकी प्रोफेशनल क्षमता को भी टेस्ट करेगा। क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए आपको टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। मार्केटिंग और सेल्स पेशेवरों को आज एक्स्ट्रा घंटे काम करने की जरूरत हो सकती है। कभी भी बेकार के विषयों पर बहस या बहस में नहीं पड़ें, जिससे आपकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हो सकता है। आज ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़े मामलों को संभालने का समय नहीं है। बिजनेसमैन को व्यापार बढ़ाने और बेहतर रिटर्न के नए मौके नजर आएंगे।

मीन आर्थिक राशिफल- आज आपके पास समृद्धि रहेगी और आप शेयर मार्केट में स्मार्ट निवेश करने में अच्छे होंगे। महिलाएं दान पर पैसा खर्च करेंगी, जबकि सीनियर्स को फैमिली में किसी सेलिब्रेशन पर खर्च करने पर विचार करना पड़ सकता है। आज आपको अनजान लोगों से ऑनलाइन लेनदेन करते समय भी सतर्क रहना चाहिए। आप कोई संपत्ति खरीदने या बेचने पर भी विचार कर सकते हैं। बिजनेसमैन टैक्स से जुड़े सभी मामले हल कर लेंगे। आज आप किसी फ्रेंड के साथ आर्थिक मसला भी सुलझा सकते हैं।

मीन सेहत राशिफल- आज मीन राशि वालों को सांस लेने में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। वायरल फीवर या पेट से जुड़ी परेशानी वाले बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। आज आपको सोना भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। वेकेशन के दौरान एडवेंचर्स एक्टिविटी में शामिल नहीं हों। आपको वाहन चलाते समय सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। डाइट में चीनी और ऑयल को कम करना भी अच्छा है।

मीन राशि के लक्षण- ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com