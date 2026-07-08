मीन राशिफल 8 जुलाई 2026: कई स्रोतों से पास आएगा पैसा, इस मामले में लें सोच-समझकर फैसला
Aaj ka Meen Rashifal 8 July 2026: आज मीन राशि वालों को शनि गंभीर बना रहे हैं, इसलिए कुछ पल अकेले रहकर सोचने की जरूरत भी महसूस हो सकती है। पढ़ें आज का विस्तृत मीन राशि का राशिफल।
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 8 जुलाई 2026: सुबह से ही आपका व्यक्तित्व असरदार रहेगा। लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे और परिवार या आसपास के लोग आपसे सहमति भी जता सकते हैं। मन में संवेदनशीलता रहेगी, लेकिन साथ ही एक साफ समझ भी होगी कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। शनि आपको गंभीर बना रहे हैं, इसलिए कुछ पल अकेले रहकर सोचने की जरूरत भी महसूस हो सकती है। घर, परिवार या किसी निजी आयोजन की चर्चा चल सकती है। छोटे स्तर का उत्सव, मेहमान, सामाजिक बुलावा या पारिवारिक मिलना-जुलना संभव है। दिन बढ़ने पर ध्यान पैसों, सामान और घरेलू सुविधा की ओर जाएगा। खरीदारी की योजना बने और फिर आप उसे टाल दें, ऐसा भी हो सकता है। घर पर रहकर सुकून लेना ज्यादा अच्छा लगेगा. गुरु की अनुकूलता से पढ़ाई, बच्चों या रचनात्मक काम में सकारात्मकता है। परिवार आपके व्यवहार से खुश रहेगा, खासकर अगर आप अपनी बात नरमी से रखें। कुल मिलाकर दिन संतोष देने वाला है, बस भावनाओं के साथ बजट का संतुलन बनाए रखें।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपका व्यवहार सबसे बड़ा प्लस रहेगा। सुबह आप ज्यादा आकर्षक और समझदार नजर आएंगे, इसलिए साथी या प्रिय व्यक्ति से बात सहज बनेगी। परिवार के किसी मामले में जीवनसाथी का सहयोग मिल सकता है। अगर घर में छोटा आयोजन या मेहमानों की हलचल है, तो उसमें साथ निभाने से रिश्ता और मजबूत होगा। दोपहर के बाद बातचीत पैसों, खरीदारी या घर की सुविधा पर घूम सकती है। वहां जिद की जगह सामंजस्य रखें। प्रेम संबंध में भी दिखावे वाली बातों से ज्यादा भरोसेमंद व्यवहार काम आएगा। अपनी बात मीठे ढंग से कहेंगे तो सामने वाला खुलकर साथ देगा।
शिक्षा और करियर
पढ़ाई करने वालों के लिए दिन अच्छा है। सुबह ध्यान केंद्रित रहेगा और आप विषय को महसूस करके समझ पाएंगे। जिन छात्रों के टेस्ट, प्रेजेंटेशन या इंटरनल असाइनमेंट चल रहे हैं, वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। करियर में घर, शिक्षा, कंटेंट, सलाह, सेवा, कला या लोगों से जुड़े काम करने वालों को बेहतर प्रतिक्रिया मिल सकती है। बुध की स्थिति के कारण घर या ऑफिस से जुड़ी जानकारी में थोड़ी उलझन संभव है, इसलिए दस्तावेज, संदेश और समय फिर से देख लें। दिन के दूसरे हिस्से में वित्तीय सोच बढ़ेगी, इसलिए आप कमाई, फीस, भुगतान या संसाधनों की योजना पर ध्यान दे सकते हैं। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। मीटिंग, चर्चा या क्लाइंट संभालने में इसका लाभ मिलेगा।
धन और वित्त
आर्थिक रूप से संतोष का भाव रहेगा। पैसा कई छोटे स्रोतों से आता हुआ महसूस हो सकता है, या कम से कम रुकावट कम रहेगी। दोपहर के बाद बजट, बचत और घरेलू खर्च की तरफ ध्यान जाएगा। खरीदारी की इच्छा रहेगी, पर आप सोच-समझकर फैसला कर सकते हैं। यही समझदारी फायदे की है। परिवार के लिए कुछ लेना चाहें तो गुणवत्ता और जरूरत पहले देखें। साझा खर्च में पारदर्शिता रखें। अनावश्यक ऑनलाइन या दिखावे वाली खरीद टालना बेहतर रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन सुबह भावनात्मक संवेदनशीलता ज्यादा हो सकती है। भीड़ या शोर से जल्दी थकान महसूस हो तो थोड़ा शांत समय लें। आंखों में हल्की थकान या स्क्रीन से परेशानी हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में आराम दें। भोजन सरल रखें और पानी पर्याप्त लें। शाम को घर पर आराम, हल्की स्ट्रेचिंग और समय पर नींद आपको बहुत राहत देगी।
आज की सलाह: मीठी वाणी और सीमित खर्च, दोनों मिलकर दिन को संतुलित बनाएंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र