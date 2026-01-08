मीन राशिफल 8 जनवरी 2026: मीन राशि वालों को काम पर फोकस करने से मिलेगा फायदा, आर्थिक स्थिति भी होगी मजबूत

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Pisces Horoscope Today 8 January 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आज प्यार और काम दोनों में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। रिश्ते में अपनापन दिखाने से बात बनेगी।

Jan 08, 2026 07:30 am IST
Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 8 जनवरी 2026 : मीन राशि वालों को आज प्यार और काम दोनों में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। रिश्ते में अपनापन दिखाने से बात बनेगी। करियर में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी। सेहत भी ठीक रहेगी, कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती। काम पर पूरा ध्यान देंगे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। आज पार्टनर को खुश और संतुष्ट रखने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और सेहत को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी।

मीन राशि का लव राशिफल: आज पार्टनर थोड़ा ज्यादा भावुक हो सकता है, जिसका असर उसकी बातों और रिएक्शन में दिखेगा। किसी भी तरह की बहस से बचें, भले ही मतभेद क्यों न हों। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। कुछ रिश्तों में दोस्त या भाई-बहन की दखलअंदाजी से हल्की-फुल्की परेशानी हो सकती है। पार्टनर की पर्सनल स्पेस का सम्मान करें। आपकी सच्ची कोशिशों और कमिटमेंट को पार्टनर समझेगा। कुछ महिलाओं को आज परिवार का सपोर्ट मिलेगा, जो शादी की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत है।

मीन राशि का करियर राशिफल: ऑफिस के काम पर पूरा फोकस रखें। कुछ मीटिंग्स में पहले से तैयारी करके जाना जरूरी होगा। मुश्किल हालात के लिए प्लान बी भी तैयार रखें। आपकी मेहनत और लगन देखकर सीनियर्स या मैनेजमेंट आपको नई जिम्मेदारियां दे सकते हैं, जो आपकी काबिलियत को परखेंगी। काम की क्वालिटी से कोई समझौता न करें। मशीन या टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ सकता है। दिन का दूसरा हिस्सा जॉब इंटरव्यू के लिए अच्छा है।

मीन राशि का आर्थिक राशिफल: आज पैसा आपके साथ रहेगा। आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक सामान या फर्नीचर खरीद सकते हैं। दिन का दूसरा भाग दोस्त या रिश्तेदार से जुड़ा कोई पैसों का मामला सुलझाने के लिए अच्छा है। लोन से जुड़ी परेशानियों से भी राहत मिल सकती है। कारोबार करने वालों को आज फंड मिलने के योग हैं, जिससे वे अपनी रणनीति में बदलाव कर पाएंगे। शेयर बाजार या जोखिम वाले निवेश पर भी विचार कर सकते हैं।

मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल: आज कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या दिनचर्या को प्रभावित नहीं करेगी। हालांकि बुजुर्गों को अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की जरूरत है। जंक फूड से दूरी बनाना फायदेमंद रहेगा। दोपहिया वाहन चलाते समय सावधानी रखें। जिन लोगों को फेफड़े या लिवर से जुड़ी पुरानी परेशानी रही है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। बच्चों और महिलाओं को वायरल बुखार, पेट दर्द, पाचन से जुड़ी दिक्कत या माइग्रेन की शिकायत हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
