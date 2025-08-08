मीन राशिफल 8 अगस्त : आज हर अवसर का उठाएं लाभ, धन खर्च सोच-समझकर ही करें, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Pisces Horoscope Today 8 August 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वाले ऑफिस में डिप्लोमेटिक रहें और आगे बढ़ने के हर अवसर का लाभ उठाएं।

Fri, 8 Aug 2025 06:17 AM

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 8 अगस्त 2025 : अपने रिलेशन से जुड़ी समस्याओं को सॉल्व करते समय मैच्योर रवैया बनाए रखें। ऑफिस में डिप्लोमेटिक रहें और आगे बढ़ने के हर अवसर का लाभ उठाएं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आपका स्वास्थ्य भी आज अच्छा रहेगा।

लव राशिफल: मीन राशि वालों को नए अनुभवों के बारे में रोमांच और जिज्ञासा महसूस हो सकती है। चाहे आप किसी रिश्ते में हों या सिंगल, दूसरों से जुड़ने के नए तरीके तलाशने का ये अच्छा समय है। अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं, तो अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए साथ में कोई रोमांचक एक्टिविटी प्लान करें। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन नए लोगों से मिलने के लिए बढ़िया है। इसलिए सोशल इवेंट से दूर न भागें।

करियर राशिफल: ऑफिस में, अपनी स्किल्स और दृढ़ संकल्प को दिखाने का मौका अपनाएं। चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी दृढ़ता आपका मार्गदर्शन करेगी। सहकर्मियों से मार्गदर्शन लें और नई स्ट्रैटजी को अपनाने के लिए तैयार रहें। प्रोफेशनल गोल्स की जांच परख और जरूरी बदलाव करने का एक अच्छा समय है। नेटवर्किंग नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाएं रखें। याद रखें कि विकास अक्सर मुश्किलों पर काबू पाने से आता है। आपकी कोशिशें रंग लाएंगी।

आर्थिक राशिफल: धन का समझदारी से इस्तेमाल करें। लग्जरी पर बड़ी रकम खर्च न करें। इसके बजाय, आज आपका ध्यान जरूरी चीजों पर होना चाहिए। कुछ महिला जातक संपत्ति को लेकर पारिवारिक कानूनी मुकदमे का हिस्सा होंगी। दोस्तों के साथ वित्तीय मामलों पर बात करते समय आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। दोपहर का वक्त शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए अच्छा है, जबकि आप दान-पुण्य के लिए पैसे दान करने पर भी गंभीरता से सोच सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के मामले में आज का दिन संतुलन और देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने का है। आप एनर्जी का उछाल महसूस कर सकते हैं, जो आपकी फिटनेस को शुरू करने के लिए अच्छा है। अपने शरीर की सुनें और अधिक परिश्रम से बचें। मानसिक स्वास्थ्य को हेल्दी रखने के लिए ध्यान या योग जैसी तकनीकें अपनाएं। अपनी डाइट पर ध्यान दें, ध्यान रखें कि आप अपने शरीर को पौष्टिक फूड्स से एनर्जी दे रहे हैं। पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए आराम को प्राथमिकता दें।

मीन राशि के गुण-

ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

