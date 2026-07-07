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आज का मीन राशिफल 7 जुलाई: खुशी और कुछ भ्रम चल सकते हैं साथ, पैसों के मामले में ये चीज है जरूरी

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Meen Rashifal 7 July 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। लेकिन सही फैसले वही होंगे जिनमें मन और तथ्य दोनों साथ होंगे। पढ़ें आज का मीन राशिफल।

आज का मीन राशिफल 7 जुलाई: खुशी और कुछ भ्रम चल सकते हैं साथ, पैसों के मामले में ये चीज है जरूरी

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 7 जुलाई 2026: यह दिन आपके लिए ध्यान खींचने वाला हो सकता है, लेकिन साथ में जिम्मेदारी भी बढ़ाएगा। लोग आपकी उपस्थिति, विचार या काम को नोटिस कर सकते हैं। इसलिए जो भी करें, सोच-समझकर करें। आत्मविश्वास रहेगा, फिर भी भीतर हल्का संकोच या भ्रम बीच-बीच में आ सकता है। यही मिश्रण आपको सावधान भी रखेगा। चंद्रमा आपकी राशि के प्रभाव को प्रमुख बना रहा है और शनि आपको गंभीरता से चलने को कह रहा है। इसलिए उत्साह और अनुशासन साथ रखें। घर और निजी जीवन में कुछ बातें आपके मन में चलती रहेंगी, पर उन्हें तुरंत हल करना जरूरी नहीं। पहले अपने दिन को व्यवस्थित करें। बिजनेस वालों के लिए संपर्क बढ़ाने, काम दिखाने और ऑर्डर या पूछताछ लेने का मौका बन सकता है। फिर भी हर प्रस्ताव पर तुरंत हां कहना सही नहीं होगा। सामाजिक दायरे में सम्मान, अच्छी प्रतिक्रिया या प्रशंसा मिल सकती है। कुल मिलाकर दिन अच्छा है, लेकिन सही फैसले वही होंगे जिनमें मन और तथ्य दोनों साथ हों।

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प्रेम और रिश्ते

भावनाएं आज गहरी रहेंगी। अगर आप किसी से उम्मीद ज्यादा रखेंगे, तो छोटी बात भी दिल पर लग सकती है। इसलिए रिश्तों में साफ संवाद रखें। प्रेम संबंधों में मिठास रहेगी, खासकर जब आप सामने वाले की बात सच में सुनें। जिन लोगों के रिश्ते में कुछ उलझन चल रही थी, वे जल्दबाजी में नतीजा न निकालें। धीरे बात करने से तस्वीर साफ होगी। शादीशुदा लोगों को रोजमर्रा के काम, समय और जिम्मेदारी बांटने पर ध्यान देना चाहिए। आकर्षण अच्छा रहेगा, पर भावुक वादों से ज्यादा भरोसेमंद व्यवहार असर करेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन को संतुलन मिलेगा।

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शिक्षा और करियर

छात्रों के लिए दिन अच्छा कहा जा सकता है, खासकर रचनात्मक, भाषाई, प्रस्तुति या समझ आधारित विषयों में। बुध और गुरु का असर सीखने, सोचने और विचार को आकार देने में मदद देगा, लेकिन क्योंकि बुध वक्री है, इसलिए नोट्स, तारीख, निर्देश और सबमिशन दोबारा जांचना जरूरी है। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की सराहना मिल सकती है या कम से कम सकारात्मक प्रतिक्रिया जरूर मिलेगी। जो लोग टीम संभालते हैं, वे विनम्र रहकर बेहतर परिणाम पाएंगे। बिजनेस में मांग, पूछताछ, नए संपर्क या पुराने ग्राहक से काम मिलने की संभावना है। फिर भी बिना जांचे बड़े निवेश, सट्टा जैसी जल्दबाजी या केवल सुनकर फैसला लेना ठीक नहीं। कुछ खुशी और कुछ भ्रम साथ चल सकते हैं, इसलिए निर्णय में समय लें।

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धन और वित्त

पैसे के मामले में समझदारी सबसे जरूरी है। अवसर दिखेंगे, पर हर अवसर लाभ में बदले, यह जरूरी नहीं। यदि निवेश का विचार है, तो पूरी जानकारी, जोखिम और अपनी सीमा समझकर ही आगे बढ़ें। बच्चों, शौक, सीखने, घर या सुविधा पर खर्च हो सकता है। बिजनेस वालों को नए ऑर्डर या काम का संकेत मिल सकता है, लेकिन भुगतान की शर्तें साफ रखें। बचत को छेड़ने से पहले प्राथमिक जरूरतें देखें। दूसरों के भरोसे आर्थिक फैसला लेना ठीक नहीं होगा। अपनी समझ का उपयोग करें।

स्वास्थ्य और कल्याण

ऊर्जा सामान्य से बेहतर रह सकती है, पर मन का उतार चढ़ाव शरीर पर असर डाल सकता है। अगर आप ज्यादा सोचेंगे, तो थकान जल्दी लगेगी। हल्का भोजन, पानी, नियमित चाल और समय पर आराम जरूरी है। काम अच्छा चलने पर भी शरीर को विराम दें। देर रात तक प्लान बनाते रहने के बजाय नींद पूरी करें। शांत संगीत या थोड़ी अकेली वॉक मन को साफ कर सकती है।

आज की सलाह: फैसले दिल से लें, लेकिन अंतिम हां कहने से पहले तथ्य जरूर जांचें।

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लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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