Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Horoscope Today 7 January 2026 Aaj ka Meen Rashifal future prediction
मीन राशिफल 7 जनवरी: मीन राशि आज ऑनलाइन पेमेंट करते समय रहें बेहद सावधान, ऑफिस रोमांस से दूरी जरूरी

मीन राशिफल 7 जनवरी: मीन राशि आज ऑनलाइन पेमेंट करते समय रहें बेहद सावधान, ऑफिस रोमांस से दूरी जरूरी

संक्षेप:

Pisces Horoscope Today 7 January 2026 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Jan 07, 2026 07:30 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Pisces Horoscope Today 7 January 2026 Aaj ka Meen Rashifal, मीन राशिफल 7 जनवरी 2026: आज के दिन आपका रोमांटिक रिश्ता मजेदार रहेगा। चुनौतियों के बावजूद, आप ऑफिस में दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। फाइनेंस के बेहतर मैनेजमेंट पर विचार करें। छोटी-मोटी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। रिश्ते की समस्याओं को सुलझाएं और एक साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। काम पर अपनी कमिटमेंट बनाए रखें, जो आपको उम्मीदों पर खरा उतरने में मदद करेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मीन राशि आज ऑनलाइन पेमेंट करते समय रहें बेहद सावधान, ऑफिस रोमांस से दूरी जरूरी

मीन राशि का आज का प्रेम राशिफल: एक साथ ज्यादा समय बिताते समय, यह सुनिश्चित करें कि आप पास्ट की बातों को न खोदें और फालतू की बातों से बचें। प्रेमी को चोट न पहुंचाने का ध्यान रखें। आज प्रेम जीवन में बहस और वाद-विवाद से बचें, और इसके बजाय सच्चाई के करीब रहें। आज के दिन सुखद पल आएंगे, जहां सिंगल लोग किसी प्रस्ताव पर रिस्पॉन्स पाने में सफल होंगे। शादीशुदा लोगों को सावधान रहना चाहिए कि कोई तीसरा व्यक्ति उनके पारिवारिक जीवन में दखल न दे। ऑफिस रोमांस एक अच्छा विचार नहीं है, खासकर शादीशुदा लोगों के लिए।

मीन राशि का आज का करियर राशिफल: आप ऑफिस में आज के दिन एक प्रोडक्टिव दिन देखेंगे। कड़ी डेडलाइन के बावजूद, आप कामों को संभालने और पूरा करने में सफल होंगे। कुछ प्रोफेशनल्स को अपने करियर में आगे बढ़ने के नए ऑप्शन मिलेंगे, जबकि जो लोग लीडरशिप या मैनेजर की भूमिकाओं में हैं, वे भी ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। मैनेजमेंट की नजर में अच्छा बने रहना महत्वपूर्ण है, और कम्युनिकेशन इसमें आज के दिन अहम भूमिका निभाता है। बिजनेसमैन को ज्यादा मौके मिलेंगे और वे कोई नया कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, जिससे आज के दिन अच्छे नतीजे मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:18 साल बाद कुंभ राशि से मकर राशि में करेंगे राहु गोचर, इन राशियों का बदलेगा समय
ये भी पढ़ें:7 जनवरी से इन 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू, शुक्र के नक्षत्र में करेंगे बुध गोचर

मीन राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: फंड्स पर ध्यान केंद्रित रखें। धन आने के बावजूद, आज के दिन खर्च बढ़ सकता है। आज आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्राइम का शिकार भी हो सकते हैं। दिन खत्म होने से पहले आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है। आप अपनी खुशी के लिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि यह अनावश्यक चीजों पर खर्च न हो, और लंबे समय के लिए बचत भी महत्वपूर्ण है। आज के दिन परिवार में किसी कानूनी मामले के लिए आपको किसी रिश्तेदार को वित्तीय मदद देनी पड़ सकती है।

मीन राशि का आज का सेहत राशिफल: स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आज के दिन आपको परेशान करेंगी। आंखों में दर्द हो सकता है। आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। जिन लोगों को किडनी से संबंधित बीमारियां हैं, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। ऑयली, चिकनाई वाले भोजन से दूरी बनाए रखें, क्योंकि इससे मोटापा भी बढ़ सकता है। कुछ उम्रदराज लोग घुटनों में दर्द और नींद की कमी की शिकायत कर सकते हैं। इसे ठीक करने के लिए डॉक्टर की सलह लें।

ये भी पढ़ें:मेष राशि से लेकर मीन का 7 जनवरी का दिन कैसा रहेगा, पंडित जी से जानें राशिफल
ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 7 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
pisces Pisces Horoscope Meen Rashi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने