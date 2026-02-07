मीन राशिफल 7 फरवरी 2026: मीन राशि वालों को आज हो सकता है धन लाभ, नेगेटिव सोच वाले लोगों से रहें दूर
Pisces Horoscope Today 6 February 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 फरवरी का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 7 फरवरी 2026: आज मीन राशि वालों की लव लाइफ अच्छी रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ में क्रिएटिव माहौल बनेगा। नए रिस्क लेने के मौके मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, जिससे समझदारी भरे फाइनेंशियल फैसले लेना आसान होगा। सेहत भी ठीक रहेगी। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें, इसका असर आपके रिश्तों में भी दिखेगा। काम के मोर्चे पर अपनी काबिलियत साबित करने के मौके मिलेंगे। बेहतर भविष्य के लिए सही इन्वेस्टमेंट करने का समय है। सेहत कुल मिलाकर ठीक रहेगी।
मीन राशि लव राशिफल- रिश्ते में असरदार और हेल्दी कम्युनिकेशन रखने की कोशिश करें। इससे गलतफहमियां दूर होंगी और वैवाहिक जीवन में दूरी नहीं बनेगी। आज पुरानी बातों में न उलझें, क्योंकि इससे पार्टनर का मन खराब हो सकता है। दिन का दूसरा हिस्सा पार्टनर से खुलकर बात करने, मुद्दे सुलझाने और साथ में कहीं घूमने की प्लानिंग के लिए अच्छा है। क्रिएटिव तरीके से समय बिताएं और भविष्य को लेकर बातचीत करें। सिंगल महिलाओं को आज प्रपोजल मिल सकता है। शादीशुदा लोगों को आज एक्स से दूरी बनाए रखनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है।
मीन राशि करियर राशिफल- ऑफिस में आपके कमिटमेंट पर सवाल उठ सकते हैं। कोई सीनियर आपके प्रयासों को कम करके दिखाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हिम्मत न हारें। कुछ मीटिंग्स या सेशन्स में लो-प्रोफाइल रहना बेहतर रहेगा। आज अपनी टेक्निकल स्किल्स को अपडेट करने पर ध्यान दें। काम या पढ़ाई से जुड़े मामलों में करीबी रिश्तेदारों से मदद मिल सकती है। टेक्सटाइल, आईटी, प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल से जुड़े लोगों को अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। हेल्थकेयर और IT प्रोफेशनल्स को विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना चाहिए।
मीन राशि आर्थिक राशिफल- आज धन आगमन के योग हैं। हालांकि खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी होगा। लग्जरी आइटम्स की शॉपिंग आज कम रखें। कुछ लोगों को बच्चों की पढ़ाई से जुड़े खर्चों के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है। आज नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने पर विचार कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर को अच्छा रिटर्न मिलेगा और प्रमोटर्स के जरिए फंड जुटाने में भी सफलता मिल सकती है।
मीन राशि स्वास्थ्य राशिफल- नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें और क्रिएटिव कामों में समय बिताएं। जो लोग वेकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, वे पहाड़ी इलाके या बीच साइड जाने का मन बना सकते हैं और अपनों के साथ ज्यादा वक्त बिता सकते हैं। कुछ सीनियर लोगों को हड्डियों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। भारी सामान उठाते समय सावधानी बरतें। प्रेग्नेंट लड़कियों को एडवेंचर स्पोर्ट्स और अंडरवॉटर एक्टिविटीज से दूरी बनाए रखनी चाहिए। खूब पानी पिएं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि