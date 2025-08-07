मीन राशिफल 7 अगस्त : आज स्वास्थ्य का रखें ध्यान, चोट लगने की है संभावना, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Pisces Horoscope Today 7 August 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Thu, 7 Aug 2025 07:24 AM

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 7 अगस्त 2025 : आज रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। कार्यस्थल में अहं को त्याग दें और डेडलाइन से पहले ही कार्यों को पूरा करें। आज आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी आज हो सकती हैं। आज खुश रहने का प्रयास करें। प्रोफेशनल तनाव के बाद भी शांत रहें। आज अर्थ और स्वास्थ्य दोनों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं।

लव राशिफल- आज कप्लस को साथ में समय बिताना चाहिए। आज का दिन साथ में कई घूमने जाने के लिए भी अच्छा है। प्रेम जीवन में सफलता के लिए आपका एटीट्यूड और कमिटमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज रोमांस के मामले में कप्लस को एक्पेसिव होना होगा। सिंगल जातकों की किसी से मुलाकात हो सकी है और ये नए प्रेम की शुरुआत होगी। अपने पार्टनर को जरूरी स्पेस दें और अपने विचार जबरदस्ती न डालें। अगर आप ऐसा करेंगे तो रिश्ते में परेशानी आ सकती है।

करियर राशिफल- कार्यस्थल में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने आप को साबित करने के लिए नए टास्क लें। जो लोग टेक्निकल क्षेत्र में हैं उन्हें अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। क्लाइंट्स आपके द्वारा किए गए कमिटमेंट की भी सराहना करेंगे। जो लोग सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं उन्हें अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। आज आप प्रोफेशनल कारणों से भी यात्रा कर सकते हैं। महिला टीम लीडर को आज अधिक सावधान रहना होगा। कोई पुरुष जातक आपके साथ कोई खेल खेल सकता है।

आर्थिक राशिफल- आज कुछ आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। निवेश को लेकर सावधान रहें। कुछ महिलाएं किसी गुप्र में धन संबंधित विवादों में फंस सकती हैं। आज के दिन परिवार में भी प्रोपर्टी को लेकर कोई चर्चा न करें। ऐसा करने से घर का माहौल खराब हो सकता है। आज आप घर की कुछ चीजें या कोई इलेक्ट्रॅानिक समान खरीद सकते हैं, लेकिन गाड़ी या प्रापर्टी नहीं खरीद सकते हैं। किसी भी दोस्त को आज बड़ी रकम उधार न दें। ऐसा करने से बाद में विवाद हो सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल- दिन के पहले भाग में कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। सीनियर्स को सांस संबंधित समस्या होने पर डॅाक्टर से संपर्क करना चाहिए। जो लोग हाई बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें सकारात्मक लोगों के साथ रहने की सलाह दी जाती है। आज जंग फूड कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए। बच्चों को हिल स्टेशन में कैम्प के दौरान सावधान रहने की आवश्यकता है। चोट लग सकती है।

मीन राशि के गुण- ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

