मीन राशिफल 7 अप्रैल 2026 : ऑफिस में आज तुरंत ना दें रिएक्शन, पार्टनर के बदलते व्यवहार को करेंगे नोटिस
Pisces Horoscope Today 7 April 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 अप्रैल का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 7अप्रैल 2026: आज का दिन आपको थोड़ा धीमा लग सकता है लेकिन यही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप हर चीज महसूस तो करेंगे पर तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत नहीं महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे आप पहले समझना चाहते हैं। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। ऐसे में आज आप हर एक चीज के पीछे की वजह समझने की कोशिश करेंगे। आज आपको कोई पुरानी बात या बातचीत बार-बार याद आ सकती है। हो सकता है पहले आपने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया हो लेकिन अब वह दिमाग में घूम सकती है। ऐसा लगेगा जैसे आप आज हर एक चीज को ठीक से समझना चाहता है। अच्छी बात यह है कि अंदर से आप खुद को लेकर पहले से ज्यादा क्लियर महसूस करेंगे। आप अपनी फीलिंग समझेंगे लेकिन जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे।
मीन लव राशिफल
आज आप अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर के बात-व्यवहार में छोटे-छोटे बदलाव नोटिस कर सकते हैं। आप हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आज आपको धीरे-धीरे समझ आने लगेगा कि कि क्या चीज आपको अच्छा महसूस कराती है और क्या नहीं। हर बात को तुरंत क्लियर करने की जरूरत नहीं होती कुछ बातें समय के साथ अपने आप समझ आ जाती हैं। ये बात आज आपको सही से समझ आने लगेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप सोच सकते हैं कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए। सिर्फ अट्रैक्ट लगने से ज्यादा आप यह देखेंगे कि कौन सा रिश्ता आपके लिए सही रहेगा।
मीन करियर राशिफल
आज काम करते समय आप सिर्फ काम खत्म करने पर ध्यान नहीं देंगे बल्कि यह भी सोचेंगे कि आप जो कर रहे हैं उसका फायदा क्या है? आप अपने काम को थोड़ा अलग तरीके से समझ सकते हैं। इससे आपको लगेगा कि आपका काम आगे चलकर किस तरह से फायदेमंद होगा? आज के दिन बुध कुंभ राशि में है और ऐसे में आज आप ज्यादा सोच सकते हैं। हालांकि हर बात को तुरंत बोलने का मन नहीं करेगा। आपके दिमाग में कुछ नए आइडिया आ सकते हैं लेकिन आप उन्हें थोड़ा समय देना चाहेंगे। अगर किसी बात में कन्फ्यूजन लगे तो तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा रुककर सोचेंगे तो चीजें ज्यादा क्लैरिटी से समझ आएंगी। आज के दिन जरूरी काम आराम से और ध्यान से करें। आज जल्दबाजी करने से गलती हो सकती है या कोई बात फंस सकती है।
मीन मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज आप समझदारी दिखाएंगे। आप आज सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कोई चीज अभी अच्छी लग रही है। आप ये भी सोचेंगे कि आगे चलकर वह आपके काम आएगी या नहीं? आज आप बिना सोचे-समझे खर्च नहीं करेंगे। अगर कुछ खरीदने का मन होगा तो भी आप थोड़ा रुककर सोचेंगे। ऐसे में आप सही फैसले ले पाएंगे। अगर कोई पैसों से जुड़ा काम काफी समय से रुका हुआ है तो आज उसे ज्यादा टालने की बजाय पूरा करने की कोशिश करें।
मीन हेल्थ राशिफल
आज आपको अच्छा महसूस होगा लेकिन आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा सोच सकता है। आराम करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपके दिमाग में बातें आती रहेंगी। ऐसे में खुद को शांत रखने की कोशिश करें। दिन भर बिजी ना रहें बल्कि कुछ समय शांति से भी गुजारें। अपने लिए कुछ समय निकालने की कोशिश करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा। हर एक बात को गहराई से सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
आज का सुझाव
हर बात का जवाब तुरंत ढूंढने की जरूरत नहीं है। चीजों को थोड़ा समय दें। आपको अपने आप सब धीरे-धीरे समझ आ जाएगा।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें