मीन राशिफल 6 सितंबर : मीन राशि वालों को होगा धन लाभ, करियर में मिलेगी अपार सफलता, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Pisces Horoscope Today 6 September 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वालों का प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल रूप से भी आज आप सफल रहेंगे।

Sat, 6 Sep 2025 06:39 AM

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 6 सितंबर 2025 : आज आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल रूप से आज आप सफल रहेंगे। समृद्धि रहेगी जिससे आप समझदारी से निवेश कर पाएंगे। आज किसी मित्र या भाई-बहन की मदद भी कर सकते हैं। प्रेम से जुड़ी समस्याओं को दिन के समाप्त होने से पहले सुलझा लें। प्रोफेशलन चुनौतियों को आज दृढ़ संकल्प के साथ संभालें। समृद्धि बनी रहेगी और स्वास्थ्य भी आज अच्छा रहेगा।

लव राशिफल- आज लव अफेयर प्रोडक्टिव रहेगा। आप दोनों अपनी भावनाओं को शेयर करेंगे। प्रेमी के माता-पिता के बारे में किसी तरह की कठोर या अपमानजनक बातें न करें, क्योंकि इससे रिलेशनशिप में परेशानियां आ सकती हैं। कुछ विवाहित महिलाओं को अपने जीवनसाथी के साथ कम्यूनिकेशन की समस्या हो सकती है, जिसे दिन समाप्त होने से पहले सुलझा लेना बेहतर होगा। आज एक्स से मुलाकात के भी योग हैं, जिसका असर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। शाम तक आप अपने भविष्य को लेकर चर्चा भी कर सकते हैं और माता-पिता की स्वीकृति भी मिल सकती है।

करियर राशिफल- आज कार्यस्थल पर प्रोडक्टिव बने रहें और आप नए कार्यों को लेंगे जिनको करने के लिए समय काफी कम मिलेगा। यह आपके करियर ग्रोथ का रास्ता खोले देगा। आज कार्यालय की राजनीति से दूरी रहें। मैनेजर के पदों पर कार्यरत लोगों पर काम का दबाव अधिक रहेगा और क्लाइंट्स भी अतिरिक्त समय की मांग कर सकते हैं। दिन का दूसरा भाग नए बिजनेस डील और पार्टनरशिप के समझौते पर हस्ताक्षर के लिए अच्छा है। एंटरपेन्योरस आज नई पार्टनरशिप डील साइन कर सकते हैं जो आगे चलकर काफी फायदा देगी।

आर्थिक राशिफल- आज धन का आगमन होगा, जिससे आपके खर्च पूरे हो पाएंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकते हैं। कुछ महिला जातक घर के नवीनीकरण को कराकर खुश रहेंगी। आज ऐसे अवसर भी आएंगे जब आपको किसी मित्र या भाई-बहन की मदद करनी पड़ सकती है। दिन का दूसरा भाग शेयर बाजार में निवेश के लिए अच्छा है। आप आज किसी चैरिटी में दान कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल- आज कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में संतुलन बनाए रखें। कुछ बच्चों को वायरल बुख़ार या स्किन इंफेक्शन हो सकता है, जिससे उनकी क्लासेस छूट सकती हैं। बुजुर्गों को आज अनिद्रा की समस्या हो सकती है। आज अपनी डाइट के प्रति भी सतर्क रहें। दिन का दूसरा भाग जिम जॉइन करने या फिटनेस रूटीन शुरू करने के लिए भी अच्छा है।

मीन राशि के गुण- ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

