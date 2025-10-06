Pisces Horoscope Today 6 October 2025 aaj ka meen rashi rashifal daily predictions मीन राशिफल 6 अक्टूबर: आज आर्थिक समृद्धि रहेगी आपके पक्ष में, सेहत को लेकर रहें सतर्क, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मीन राशिफल 6 अक्टूबर: आज आर्थिक समृद्धि रहेगी आपके पक्ष में, सेहत को लेकर रहें सतर्क

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 06:18 AM
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 6 अक्टूबर 2025: आज मीन राशि वालों के लिए वर्कप्लेस पर नए चैलेंज आपको नई जिम्मेदारियां हासिल करने में मदद करेंगे। लव अफेयर से जुड़े मामलों को लगन से हैंडल करें। आज धन की स्थिति पॉजिटिव रहने वाली है, जबकि छोटी-मोटी मेडिकल परेशानी रूटीन लाइफ पर प्रभाव डाल सकती हैं।

मीन लव राशिफल- आज मीन राशि वाले रिश्ते में सम्मान दें और आप इसे वापस पाएंगे। शादीशुदा लाइफ में परिवार के किसी मेंबर के हस्तक्षेप से बचना चाहिए। धैर्यवान श्रोता बनें। कुछ लव अफेयर माता-पिता की सहमति से शादी में बदल जाएंगे। सिंगल महिलाओं को आज काम के दौरान, क्लास में या किसी इवेंट में शामिल होने से कोई प्रपोजल मिल सकता है। आज लवर को पर्सनल स्पेस देना भी जरूरी है। शादीशुदा पुरुष जातकों को ऑफिस रोमांस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे आज रात घर में परेशानी हो सकती है।

मीन करियर राशिफल- डाइट डेडलाइन के साथ नए टास्कों पर विचार करना चाहिए जिससे करियर में ग्रोथ होगी। क्लाइंट आपके कमिटमेंट से प्रभावित होंगे, जिससे आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां मिलने में भी मदद मिल सकती है। टीम में आपको खुशमिजाज लेकिन प्रोफेशनल होने की जरूरत है। जो लोग टीम प्रोजेक्ट संभालते हैं वे एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं। स्डूडेंट्स को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एक्सेसरीज, फूड प्रॉसेसिंग, ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स संभालने वाले एंटरप्रेन्योर्स को अच्छा रिटर्न मिलेगा।

मीन आर्थिक राशिफल- आर्थिक समृद्धि आज आपके पक्ष में रहेगी। दिन के पहले भाग में ज्वैलरी खरीदने पर विचार करें जबकि दिन का दूसरा भाग नया वाहन खरीदने के लिए शुभ है। आज आपको अपने जीवनसाथी के माता-पिता से आर्थिक मदद भी मिल सकती है। आपको किसी जरूरतमंद मित्र या भाई-बहन को वित्तीय मदद करने की भी जरूरत हो सकती है। महिलाओं को भूमिकाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसके परिणामस्वरूप इनकम स्ट्रक्चर में भी बदलाव आएगा। बिजनेसमैन अटके हुए पेमेंट को करने में सफल होंगे।

मीन सेहत राशिफल- दिल से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं और जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत है उन्हें दिन के दूसरे हिस्से में बेचैनी भी होगी। बड़े-बुजुर्गों को अपने सेहत को लेकर सतर्क रहना चाहिए और जब भी उन्हें बेचैनी महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जिम जाना शुरू करने के लिए आज का दिन अच्छा है। जो लोग शराब छोड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं वे आज ऐसा कर सकते हैं। बच्चों को बाहर खेलते समय सतर्क रहना चाहिए।

मीन राशि के लक्षण-

ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

