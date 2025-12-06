मीन राशिफल 6 दिसंबर: मीन राशि आज अचानक से होगा खर्च, अफेयर से रहें दूर

संक्षेप: Pisces Horoscope Today 6 December 2025 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Pisces Horoscope Today 6 December 2025, मीन राशिफल 6 दिसंबर 2025: आज के दिन रिश्ते में बहस से दूर रहें। इस बात का ध्यान रखें कि आप मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरे उतरें। अच्छी सेहत का आनंद लें और फाइनेंस को भी ध्यान से मैनेज करें।

मीन लव लाइफ: रिश्ते पर ध्यान दें। जो लोग नए-नए लव अफेयर में हैं, उन्हें ज्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहिए। कुछ रिश्ते जो मुश्किल दौर से गुज़र रहे थे, दिन खत्म होने से पहले उनमें एक पॉजिटिव मोड़ आएगा। आप अपने पुराने प्यार से भी सुलह कर सकते हैं, जिसके साथ पहले से गलतफहमियां थीं। शादी के बाहर के अफेयर से दूर रहें और अपने पार्टनर को भी भरोसे में लें। ऐसा कुछ भी न होने दें, जिससे आपके शादीशुदा रिश्ते पर असर पड़े।

करियर राशिफल: आपको वर्कप्लेस पर मुस्कुराने की वजह मिल सकती है। आप जो भी काम संभालेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। नई जिम्मेदारियां आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी क्योंकि मैनेजमेंट को आप पर भरोसा है। वकील, बॉटनिस्ट, एकेडमिक्स, डिजाइनर, लेखक और पेंटर्स का शेड्यूल टाइट रहेगा। जबकि कुछ स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करेंगे। जो लोग जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, वे अपने रिजल्ट को लेकर कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। बिजनेसमैन भी आज कॉन्फिडेंस के साथ कोई नया कॉन्सेप्ट या आइडिया लॉन्च कर सकते हैं।

फाइनेंशियल राशिफल: आपके अचानक से खर्च भी हो सकते हैं, और यह जरूरी है कि आप उन पर सही कंट्रोल रखें। हालांकि, आप सोना या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं क्योंकि ये सेफ इन्वेस्टमेंट हैं। आपको फालतू खर्चों से सावधान रहना होगा। कुछ महिलाएं भाई-बहन के साथ फाइनेंस से जुड़ा कोई मामला सुलझाएंगी। बिजनेसमैन को नए प्रमोटर्स से मिलने का मौका मिलेगा, जो बिजनेस बढ़ाने में मदद करेंगे। आपके नया वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के भी चांस हैं, जो फिर से एक अच्छी खबर है।

सेहत राशिफल: हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट लें। कुछ सीनियर लोगों को सांस से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, और आपको डॉक्टर से सलाह लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। गरमागरम बहस के दौरान आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। मेंटल हेल्थ के लिए योगा सेशन जॉइन करें। आज एडवेंचर ट्रिप से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रह आज एडवेंचर के फेवर में नहीं हैं। अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है, तो आप शेड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ