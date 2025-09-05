मीन राशिफल 5 सितंबर : मीन राशि वाले आज आर्थिक मामलों में रहें सावधान, आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Pisces Horoscope Today 4 September 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वाले आर्थिक मामलों में आज सावधान रहें। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें।

Fri, 5 Sep 2025 07:14 AM

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 5 सितंबर 2025 : आपकी सेंसिटिव इंस्टींक्ट्स आज छोटे-छोटे अवसरों को पकड़ लेगी। सिग्नल्स पर भरोसा करें और दयालुता से अपना काम करते रहें। क्रिएटिव स्टेप्स आपके लिए भविष्य का रास्ता खोल सकते हैं। आपकी सेंसिटिविटी सोच आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। यह आपको हर हालात को अच्छे से समझने में मदद करती है। छोटे-छोटे क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स और काइंड कम्युनिकेशन को तरजीह दें। अपने अंदर की आवाज को सुनें और सपनों को प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ बैलेंस करें ताकि मीनिंगफुल गोल्स की ओर आगे बढ़ सकें।

लव राशिफल- आपका स्वभाव लोगों में करुणा जगाता है। अपनी फीलिंग्स को सीधे और जेंटल तरह से शेयर करें। छोटे-छोटे क्रिएटिव जेस्चर करें जो आपकी केयर दिखाएं और प्रेमी का बातों को पूरी अटेंशन के साथ सुनें। अगर सिंगल हैं तो एक कैज़ुअल टॉक भी गहरे बॉन्ड की शुरुआत बन सकती है। आज रिश्ते में धैर्य और ईमानदारी रखें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो प्रेमी के साथ समय व्यतीत करें। प्रमी का ध्यान रखने से विश्वास बढ़ेगा। छोटे-छोटे डेली रिचुअल्स कनेक्शन को गहरा करते हैं।

करियर राशिफल- क्रिएटिविटी काम पर आपको अलग पहचान देगी। एक थॉटफुल आइडिया रखें और उसे क्लियर स्टेप्स के साथ सपोर्ट करें। उन साथियों के साथ काम करें जो आपके ही दृष्टिकोण से काम करते हैं। काम को बराबर बांटें। वादे करने से बचें, वही प्रोजेक्ट चुनें जो आप कर सकते हैं और आपकी एनर्जी बचाएं। मदद मांगते समय विनम्र बने रहें। किसी भी तरह के दबाव में मदद न मांगें। कोई छोटा, मीनिंगफुल टास्क पूरा करना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और जल्दी ही बड़े मौके भी देगा। कम्प्लीटेड टास्क्स का ट्रैक रखना जारी रखें।

आर्थिक राशिफल- आर्थिक मामलों में आज सावधान रहें। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें और खर्च करने से पहले कीमत की तुलना कर लें। इनकम बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे क्रिएटिव तरीके सोचें। सेविंग्स टारगेट तय करें और हो सके तो ऑटोमेटिक छोटा ट्रांसफ़र करते रहें। बड़े डिसीज़न से पहले किसी विश्वसनीय दोस्त से प्लान डिसकस कर लें। अच्छी प्लानिंग आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आने वाले समय के लिए आर्थिक स्थिति को सही करेगा। हर सप्ताह छोटी-छोटी बचत जरूर करें।

स्वास्थ्य राशिफल- खुद का ध्यान रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपने शरीर के संकेत सुनें। नींद को प्राथमिकता दें और सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। कोई सूदिंग हॉबी, वॉर्म ड्रिंक या लाइट स्ट्रेचिंग करें ताकि मन शांत रहे। छोटी-छोटी वॉक आपके मन को शांत रखेंगी। हाइड्रेटेड रहें और सिंपल, पौष्टिक मील्स खाएं। आज अच्छी स्वास्थ्य आदतें अपनाने से आप ऊर्जावान बने रहेंगे।

मीन राशि के गुण- ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com