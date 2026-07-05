Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मीन राशिफल 5 जुलाई 2026: मीन राशि वाले खर्चों पर रखें नियंत्रण, करियर में बरतें सतर्कता, पढ़ें राशिफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Pisces Horoscope Today 5 July 2026: मीन राशि वालों के लिए दिन आत्ममंथन और संतुलन बनाए रखने का है। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा, जबकि करियर में सावधानी और दोबारा जांच से लाभ मिलेगा। मानसिक शांति के लिए पर्याप्त आराम और संयम बनाए रखें।

मीन राशिफल 5 जुलाई 2026: मीन राशि वाले खर्चों पर रखें नियंत्रण, करियर में बरतें सतर्कता, पढ़ें राशिफल

Pisces Horoscope Today 5 July 2026, आज का मीन राशिफल: मन थोड़ा भीतर की तरफ जा सकता है। दिन बाहर से सामान्य दिखेगा, लेकिन अंदर कई बातें साथ चलती रहेंगी। खर्च, नींद, मानसिक थकान और पुरानी अधूरी बातों पर आपका ध्यान जा सकता है। इसलिए खुद को अनावश्यक भीड़ और शोर से थोड़ा बचाना अच्छा रहेगा। जो काम अकेले बैठकर, सोचकर या चुपचाप पूरे किए जा सकते हैं, वे बेहतर ढंग से निकलेंगे। चंद्रमा का असर आपको विराम लेने की जरूरत दिखा रहा है, जबकि शनि आपके स्वभाव में गंभीरता बढ़ा रहा है। इसलिए अगर आप हर बात को बहुत भीतर तक ले जाएंगे तो थकान जल्दी बढ़ेगी। घर के माहौल, निजी सुविधा या आराम से जुड़ी चीजों पर ध्यान जाएगा, पर मन पूरी तरह संतुष्ट न हो तो खर्च बढ़ सकता है। ऐसे में रुककर पूछें कि यह जरूरत है या सिर्फ मूड बदलने की कोशिश। छोटे भाई-बहन या करीबी लोगों के साथ गलतफहमी की संभावना हो सकती है, इसलिए बातों को तूल न दें। दिन धीमा सही, पर आत्मसमझ के लिए उपयोगी रह सकता है।

मीन राशि का लव राशिफल

साथी के साथ लहजा संभालना सबसे जरूरी रहेगा। बात छोटी हो सकती है, पर यदि आप चुपचाप नाराज रहेंगे या अचानक तीखा बोल देंगे तो दूरी बढ़ सकती है। रिश्ते में खटास से बचने के लिए अपनी थकान और तनाव को साफ शब्दों में रखें। आरोप लगाने से बचें। जो लोग अविवाहित हैं, वे किसी पुराने संपर्क या अधूरी भावना को याद कर सकते हैं। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिक्रिया से पहले सोचें। घरेलू वातावरण आपकी संयमित बातों से ही संतुलित रहेगा।

मीन राशि का करियर राशिफल

काम और पढ़ाई में आज अंदरूनी फोकस की जरूरत है। बाहर का शोर कम रखेंगे तो बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। छात्रों के लिए कल्पनाशीलता अच्छी रहेगी, लेकिन ध्यान भटकने का डर भी रहेगा। पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटकर करें। रिविजन, नोट्स व्यवस्थित करना और पुराने टॉपिक दोहराना बेहतर रहेगा। नौकरी में कुछ काम पर्दे के पीछे रहकर पूरे करने पड़ सकते हैं। किसी मेल, रिपोर्ट या निर्देश को जल्दबाजी में समझ लेना बाद में परेशानी बढ़ा सकता है। इसलिए दोबारा जांच जरूरी है। रचनात्मक काम करने वालों के लिए नए विचार आ सकते हैं। बस उन्हें तुरंत साझा करने से पहले थोड़ा संवार लें।

ये भी पढ़ें:कुंभ वालों का बढ़ेगा मान-सम्मान, मिलेंगे नए अवसर, लेकिन फैसलों में रहें सतर्क

मीन राशि का आर्थिक राशिफल

खर्च आय से आगे निकलने की कोशिश कर सकता है, इसलिए बजट पर कड़ी नजर रखें। सुविधा, मन बहलाने, ऑनलाइन खरीदारी, यात्रा या घरेलू चीजों पर बिना योजना खर्च हो सकता है। निवेश के मामले में सावधानी बहुत जरूरी है। जोखिम भरी योजना या जल्द मुनाफे वाली बात अभी टालना बेहतर रहेगा। साझा खर्च या परिवार के किसी कागजी काम को ध्यान से देखें। छोटे रिसाव ही बाद में बड़ा दबाव बनाते हैं। समझदारी अभी सबसे बड़ा बचाव है।

ये भी पढ़ें:मकर राशिफल 5 जुलाई: वाणी में रखें संयम, करियर में मिलेगा लाभ, पढ़ें भविष्यफल

मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल

थकान, नींद की कमी या मानसिक बोझ शरीर को धीमा कर सकता है। यह समय खुद को थोड़ा राहत देने का है। देर रात तक जागना, अनियमित खाना और बहुत देर स्क्रीन पर रहना कम करें। हल्की वॉक, गुनगुना पानी और समय पर आराम फायदेमंद रहेगा। अगर मन भारी लगे तो उसे दबाने की जगह शांत तरीके से व्यक्त करें। आराम भी काम का हिस्सा है, इसे नजरअंदाज न करें।

आज की सलाह:

खर्च, शब्द और नींद तीनों पर नियंत्रण रखें, दिन ज्यादा सहज बीतेगा।

ये भी पढ़ें:तुला राशि वालों का आज चमकेगा भाग्य, जीवन में होंगे बड़े बदलाव, पढ़ें राशिफल
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
pisces Pisces Horoscope Meen Rashi अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने