मीन राशिफल 5 जनवरी: मीन राशि आज धन के मामले में रखें इन 3 बातों का खास ध्यान, दूसरों की मदद करें

संक्षेप:

Pisces Horoscope Today 5 January 2026 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Jan 05, 2026 07:09 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Pisces Horoscope Today 5 January 2026 Aaj ka Meen Rashifal, मीन राशिफल 5 जनवरी 2026: आज का दिन कोमल और शांत महसूस होगा। छोटे क्रिएटिव काम खुशी और मकसद लाते हैं। एक आसान प्लान बनाएं और अपने लिए एक अच्छा काम करें। किसी देखभाल करने वाले दोस्त से बात करें और सलाह भी मानें। ज्यादा स्ट्रेस लेने से बचें। छोटे कदम और आपके मीठे शब्द शाम तक आपका मूड ठीक कर देंगे। आज आपका कोमल स्वभाव अच्छे आइडिया को जन्म देगा। कोई छोटा क्रिएटिव काम करें। किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ अपनी भावनाएं शेयर करें और शांति के लिए रोजा ना आसान रूटीन फॉलो करें।

मीन राशि आज धन के मामले में रखें इन 3 बातों का खास ध्यान, दूसरों की मदद करें

मीन राशि का आज का लव राशिफल: आज प्यार को आपकी सच्चाई और दया की जरूरत है। अपने दिल की बात ईमानदारी के साथ लेकिन प्यार से कहें, और जब दूसरे अपनी भावनाएं शेयर करें तो सुनें। एक शांत नोट, साथ में टहलना, या साथ में कुछ बनाने में बिताया गया समय रोमांस लाता है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी शांत ग्रुप या क्लास में जाएं, जहां आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकें, जिसे आपकी जैसी चीजें ही पसंद हों।

मीन राशि का आज का करियर राशिफल: काम पर, जब आप अपने क्रिएटिव विचारों को सच करने के लिए आसान प्लान दिखाते हैं तो वे चमकते हैं। जरूरी कामों की एक छोटी लिस्ट शेयर करें और छोटा फीडबैक मांगें ताकि लोग समझ सकें। जब आप कर सकें तो दूसरों की मदद करें और बिना घमंड के मदद मंजूर भी करें। कन्फ्यूजन से बचने के लिए फाइलों को साफ-सुथरा रखें और मैसेज क्लियर रखें। एक शांत, दोस्ताना लहजा आपके विचारों को फैलाने में मदद करता है।

मीन राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज पैसे को स्मार्ट तरीके से संभालें। छोटे खर्चों पर ध्यान दें और यह देखने के लिए एक आसान लिस्ट बनाएं कि पैसा कहां जाता है। खुश होने के लिए चीजें खरीदने से बचें, ऐसी उपयोगी चीजें चुनें, जो सच में काम आएं। अगर कोई पैसे कमाने का आइडिया देता है, तो सहमत होने से पहले साफ सवाल पूछें और आसान फैक्ट्स जानें। बचत के लिए थोड़ा पैसा अलग रखें, थोड़ी सी रकम भी मदद करती है।

मीन राशि का आज का सेहत राशिफल: आज छोटे, अच्छे कदमों से अपनी सेहत का ख्याल रखें। सादा, फ्रेश खाना खाएं, पानी पिएं, और अगर थके हुए हैं तो आराम भी करें। अपना मूड ठीक करने और दिमाग साफ करने के लिए थोड़ी स्ट्रेचिंग या शांत सैर करें। अगर तनाव बढ़ता है, तो गहरी सांस लें या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें, जिस पर आप भरोसा करते हैं। एनर्जी वापस पाने के लिए कोमल रूटीन पर ध्यान दें और जल्दी सोएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
