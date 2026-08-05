आज का मीन राशिफल 5 अगस्त: शनि आपके स्वभाव में बढ़ा रहे गंभीरता, चंद्रमा कर रहा धन क्षेत्र को एक्टिव
Pisces Horoscope, Aaj ka meen rashifal: आज मीन राशि वालों के पास काम करने का हौसला अच्छा है, बस उसे शांत दिमाग के साथ जोड़ना जरूरी रहेगा। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today 5 August 2026, आज का मीन राशिफल: दिन आपको साहस और व्यवहारिकता, दोनों का संतुलन सिखा सकता है। मन में यह भाव रहेगा कि कुछ अलग किया जाए, कुछ ऐसा जो लंबे समय से टल रहा था। छोटे सफर, जरूरी दौड़धूप, परिवार से जुड़ी चर्चा या पैसों की व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ सकता है। बोलचाल आज खास अहम रहेगी। सही शब्द आपकी मदद करेंगे और तीखा लहजा उलझन बढ़ा सकता है। घर के माहौल में हल्की चंचलता भी रहेगी और बेचैनी भी, इसलिए हर बात को तुरंत न पकड़ें। आपके भीतर जिम्मेदारी का भाव मजबूत है, पर खुद पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालना ठीक नहीं। चंद्रमा धन, वाणी और परिवार वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, जबकि शनि आपके स्वभाव में गंभीरता बढ़ा रहा है। इसलिए आप सोच-समझकर चलेंगे, लेकिन थोड़ा भारीपन भी महसूस हो सकता है। काम करने का हौसला अच्छा है, बस उसे शांत दिमाग के साथ जोड़ना जरूरी रहेगा।
आज का मीन लव राशिफल
रिश्तों में आज सबसे ज्यादा जरूरत संयम की है। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ किसी छोटी बात पर गर्म तकरार की संभावना बन सकती है, खासकर अगर घर, सुविधा, समय या पैसों को लेकर अलग राय हो। बेहतर रहेगा कि बात को जीत-हार की तरह न लें। पहले सुनें, फिर जवाब दें। प्रेम संबंध में भी भावुक प्रतिक्रिया के बजाय स्पष्ट और नरम शब्द चुनें। जो लोग अकेले हैं, वे किसी नए व्यक्ति से बात करते समय अपने मन की बेचैनी को जल्दी जाहिर न करें। रिश्ते बिगाड़ने वाली बात बहुत बड़ी नहीं होगी, लहजा ही फर्क डालेगा। शाम तक स्थिति सामान्य की जा सकती है, अगर आप मन का ताप थोड़ा कम रखें।
आज का मीन करियर राशिफल
पढ़ाई और करियर में हिम्मत दिखाने का मौका मिलेगा। छात्र अगर नियमित अभ्यास करें तो अच्छा परिणाम बना सकते हैं, खासकर रचनात्मक विषय, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या मौखिक अभिव्यक्ति वाले कामों में। नौकरीपेशा लोगों के लिए अपने विचार रखना उपयोगी रहेगा, पर तरीके में विनम्रता रखें। घर से काम करने वालों या घरेलू जिम्मेदारी के साथ काम संभालने वालों को समय प्रबंधन पर जोर देना होगा। कारोबार में छोटी यात्रा, ग्राहक संपर्क या परिवार के सहयोग से जुड़े काम निकल सकते हैं। वाहन, उपकरण या कार्यसुविधा से जुड़ा कोई फैसला फिलहाल टालना ठीक रहेगा, अगर पूरी स्पष्टता न हो। बुध बदलाव के करीब है, इसलिए कागजी और तकनीकी बातों में दोबारा जांच लाभ देगी।
आज का मीन आर्थिक राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है। न बहुत खुलापन, न बहुत दबाव, पर ढीलेपन की गुंजाइश भी नहीं। घर, सुविधा, आवाजाही या छोटे कामों पर खर्च हो सकता है। कोई बड़ी खरीद, खासकर वाहन जैसी चीज, जल्दबाजी में न करें। परिवार से जुड़ी आर्थिक चर्चा में साफ बात रखें। आमदनी को संभालने के लिए आज हिसाब लिखना उपयोगी रहेगा। उधार, किस्त या साझा खर्च को लेकर भ्रम न रहने दें। संयमित बजट आपका सहारा बनेगा।
आज का मीन स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर अतिरिक्त लापरवाही ठीक नहीं। भारीपन, थकान, चिड़चिड़ापन या नींद की कमी दिन को प्रभावित कर सकती है। घर और काम के बीच मानसिक दबाव बढ़े तो थोड़ी देर का विराम लें। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और स्क्रीन से बीच-बीच में दूरी रखें। शरीर से ज्यादा मन की थकान आराम मांग सकती है। खुद पर नरमी रखें।
आज की सलाह: बोलने से पहले ठहरें, बड़ी खरीद टालें और घर का माहौल शांत रखने पर ध्यान दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र