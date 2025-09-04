मीन राशिफल 4 सितंबर : मीन राशि वाले एक समय में एक ही कार्य करें, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Pisces Horoscope Today 4 September 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 4 सितंबर 2025 : आज आप शांत और संवेदनशील रहें। अपने आइडिया पर विश्वास करें और छोटे प्लान बनाएं जिससे आपका मन भी शांत रहें। आज दूसरों से बात करते समय खुश रहें। आज के दिन दयालु स्वभाव रखें। कार्य धीरे होंगे लेकिन दिन अच्छा बितेगा। छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करें। अपने आसपास साफ-सफाई रखें और काम के बीच में आराम भी करें। अगर आपको सपोर्ट की जरुरत लगे तो किसी दोस्त से बात करें। अच्छी आदतें और सिंपल प्लान आपको ऊर्जावान बनाएं रखेंगे और आप निरंतर सफलता प्राप्त करेंगे।

लव राशिफल- आज के दिन प्रेमी के सुनें और प्रेम से बातचीत करें। जो आप अनुभव कर रहे हैं वो प्रेमी से कहें और प्रेमी से सवाल करें। इससे आप एक-दूसरे को बेहतर जान पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो उन स्थानों पर मित्रवत व्यवहार रखें जहां प्रमी की तलाश पूरी हो सकती है। कपल्स आज साथ में समय व्यतीत करने पर विचार करेंगे। बड़े सरप्राइज न दें और दयालु बने रहें। धैर्य रखने, वादे करने और साफ बातचीत करने से प्रेमी और आपके बिच विश्वास बढ़ेगा।

करियर राशिफल- एक समय में एक ही कार्य करें। अपने आसपास साफ-सफाई रखें। इससे आपको अच्छे आइजिया आएंगे और आप कुछ अच्छा लिख पाएंगे। आज किसी साथ से आप मदद मांग सकते हैं। प्रोजेक्ट्स तो छोटे-छोटे स्टेप्स में पूरा करें। तनाव न लें और उन आदतों को अपनाएं जो आपके लिए अच्छी हैं। धैर्य और सावधानी से कार्य करने से आपकी स्किल बाहर आएगी और सफलता प्राप्त होगी।

आर्थिक राशिफल- आज आराम करने और हल्की गतिवधियों से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मन को शांत रखने के लिए हल्की वॅाक पर जाएं, एक्सरसाइज करें और गहरी सांसें लें। हल्का भोजन लें। रेगुलर मिल्स और पानी का भरपूर सेवन करें। थकान होने पर आराम करें। सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। तनाव होने पर किसी खास से बातचीत कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें।

मीन राशि के गुण-

ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

