मीन राशिफल 4 अक्टूबर : मीन राशि वाले सोच-समझकर करें धन खर्च, भविष्य के लिए बचाएं पैसा

Pisces Horoscope Today 4 October 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शांति और संतुलन से भरा है। आप अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से निभाएंगे।

Sat, 4 Oct 2025 06:45 AM

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 4 अक्टूबर 2025 : आज का दिन शांति और संतुलन से भरा है। जिम्मेदारियों को आसानी से निभाएंगे और निजी रिश्तों से मिलने वाला सहारा आगे बढ़ने और सुकून पाने में मदद करेगा। भावनात्मक मजबूती बढ़ेगी, जिससे कामकाज और निजी दोनों मामलों को संभालना आसान रहेगा। अपनों से बातचीत में खुशी और भरोसा मिलेगा। आपकी स्वाभाविक दयालुता और नरम स्वभाव आसपास के लोगों को सुकून देगा। अगर स्पष्टता पर ध्यान दोगे तो विचार और काम दोनों में बेहतर संगठित रहोगे। आज संतोष, आंतरिक शांति और स्थिर प्रगति का दिन है।

लव राशिफल: प्यार आज गहरा और कोमल महसूस होगा। कपल्स दिल से बातें करेंगे जिससे समझ और नज़दीकी बढ़ेगी। भावनाएं जताने से रिश्ता और मजबूत होगा। जो अविवाहित हैं, उन्हें आत्मविश्वास महसूस होगा और किसी ऐसे इंसान के सामने दिल खोल पाएंगे जो उनके विचारों और मूल्यों से मेल खाता हो। छोटी-छोटी प्यारी बातें और अपनापन रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। अपनी संवेदनशील और देखभाल करने वाली साइड को खुलकर दिखाएं।

करियर राशिफल: काम में शांत और सोच-समझकर किया गया तरीका सफलता दिलाएगा। जिन प्रोजेक्ट्स पर मेहनत कर रहे थे, उनमें आज प्रगति दिखाई देगी। सहकर्मी आपके सपोर्टिव रवैये की सराहना करेंगे और सलाह के लिए आप पर भरोसा करेंगे। साफ सोच के साथ संगठित रहोगे तो प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी। पहचान और अवसर दोनों मिल सकते हैं अगर ध्यान और निरंतरता बनाए रखेंगे। खुद पर भरोसा करें, वे आपको सही प्रोफेशनल फैसलों तक पहुंचाएगी।

आर्थिक राशिफल: आर्थिक स्थिति स्थिर है, लेकिन समझदारी बरतना जरूरी है। फालतू चीजों पर खर्च करने से बचें। सेविंग को प्राथमिकता दें। आज इनकम और खर्चों का हिसाब देखने और भविष्य की प्लानिंग शुरू करने के लिए अच्छा समय है। आर्थिक अनुशासन की ओर उठाया हर कदम लंबे समय तक फायदा देगा। पैसों को सोच-समझकर खर्च करना स्थिरता और मानसिक शांति देगा।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन आराम को अहमियत देना जरूरी है। मेडिटेशन, हल्की कसरत या स्ट्रेचिंग से ऊर्जा संतुलित रहेगी। पौष्टिक शाकाहारी खाना और पर्याप्त पानी शरीर को मजबूत बनाएगा। मानसिक संतुलन भी उतना ही जरूरी है, इसलिए नकारात्मक विचारों से बचें और पॉजिटिव सोच रखें। एक्टिविटी और आराम दोनों का साधारण रूटीन अपनाएं।

मीन राशि के गुण- ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

