मीन राशिफल 4 नवंबर : मीन राशि वाले खुद पर न डालें दबाव, धीरे-धीरे करें सभी काम

संक्षेप: Pisces Horoscope Today 4 November 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। शांत मन आज मीन राशि वालों की मदद करेगा। अंदर की आवाज साफ रहेगी।

Tue, 4 Nov 2025 07:08 AM

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 4 नवंबर 2025 : शांत मन आज आपकी मदद करेगा। अंदर की आवाज साफ रहेगी और चुप रहने पर सही रास्ते समझ आएंगे। रचनात्मक सोच भी अच्छी चलेगी और छोटी-छोटी अच्छे मन से की गई बातें रिश्तों में मिठास लाएंगी। थोड़ा आराम करें, दिल और दिमाग को सुकून दें और धीरे-धीरे आगे की योजना सोचें। आज प्यार, शांति और खुद का ख्याल रखने से मन हल्का रहेगा। मीन राशि वालों के लिए आज आराम, सादगी और अपनों के साथ नरमी अच्छी रहेगी। कल्पना का इस्तेमाल सही जगह करें और काम-काज में प्यार भरा व्यवहार रखें। थक जाएं तो रुक जाएं। खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। अपने लक्ष्य की तरफ छोटे कदम बढ़ाएं। धीरे-धीरे आगे बढ़ने से ही संतोष मिलेगा। भरोसा बनाए रखें और दिल को शांत रखें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: प्यार में आज नरमी काम आएगी। अगर अविवाहित हैं तो हल्की-फुल्की मीठी बात, साथ में कोई काम या टाइम बिताना नया जुड़ाव ला सकता है। जो रिलेशनशिप में हैं, वो आज शांत रहकर बात करें। अगर कहीं मन दुखा है तो प्यार से कहें और सुनें। छोटी-छोटी बातें और हल्के इशारे आज रिश्तों को बेहतर बनाएंगे। ज्यादा न सोचें, दिल पर शंका न लाएं। भरोसा और धीरज से रिश्ता गहरा होगा।

करियर राशिफल: काम में आज शांति और सीधी सोच सही रहेगी। धीरे-धीरे काम करें और अपनी बात साफ तरह से बताएं। साथियों की मदद करें। इससे भरोसा बढ़ेगा। ज्यादा वादे न करें और जरूरी बातें लिख लें। थोड़ा रुककर काम देख लेंगे तो गलती नहीं होगी। सीनियर और साथियों से सीखने की कोशिश करें। रोज थोड़ा बेहतर करने से ही इज्जत और मौका मिलता है।

आर्थिक राशिफल: पैसों में आज सादगी रखें। खर्च लिख लें और मन भारी हो तो कुछ खरीदना टाल दें। रोज थोड़ा-थोड़ा बचाएं। आगे काम आएगा। अगर कोई कर्ज या बड़ा खर्च सोच रहे हैं तो साफ-साफ जानकारी पढ़ें और अच्छे से समझ लें। घर में किसी भरोसेमंद से राय लेना अच्छा रहेगा। सरल सोच और सही हिसाब आपको सुरक्षित रखेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर की सुनें। थकान लगे तो आराम करें। हल्का टहलना, थोड़ा स्ट्रेच, गहरी सांसें। बस इतना काफी है। सादा और हल्का खाना खाएं, गरम पानी या साधी चाय पी लें। फोन का इस्तेमाल रात में कम करें और सोने से पहले थोड़ी देर शांत बैठें। मन भारी हो तो किसी अपने से बात कर लें। दिल हल्का लगेगा और नींद अच्छी आएगी।

मीन राशि के गुण-

ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com