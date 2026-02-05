Hindustan Hindi News
मीन राशिफल 5 फरवरी 2026: मीन राशि अचानक बड़े बदलावों को अवाइड करें, छोटा सोचें, जब खासकर बात पैसों को हो

संक्षेप:

Pisces Horoscope Today, Aaj ka Meen Rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। 

Feb 05, 2026 06:55 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Pisces Horoscope for Today 5 February 2026 : इस समय क्रिएटिव और शांत सपोर्ट आपको रोज के काम सोल्व करने में मदद करेगी। आज आपकी कोमल इमेजिनेशन सिंपल सवालों के आंसर खोज लेगी। छोटे-छोटे इशारों पर भरोसा करें, अपने आइडियाको लिख लें और एक क्रिएटिव स्टेप्स लें। समय बिताने से जल्द ही काम के सोल्यूशन निकल आएंगे। आज शांत पलों में ही स्मार्ट आइडिया आते हैं। इन्हें नोट करें और इनमें एक छोटा स्टेप आप ट्राई करें, किसी दोस्त से इसके बारे में फीडबैक भी लें, लेकिन दोस्त ऐसा हो जिस पर आप विश्वास करते हो। एकदम से अचानक बड़े बदलावों को अवाइड करें, अपना रूटीन जेंटल रखें और शार्ट प्रैक्टिस आपके आइडिया को ग्रो करने मे मदद करेगी।

मीन लव राशिफल

आज आपका कोमल दिल छोटे-छोटे कामों से शाइन करेगा। दयालु बनें और बिना जल्दबाजी किए दूसरों के इमोशंस को अच्छे से सुनें। अगर आपका कोई पार्टनर है, तो कुछ पल एक साथ बिताएं, क्वालिटी टाइम में उन्हे जानने और समझने की कोशिश करें। कोई छोटा क्रिएटिव काम साथ में करें। अगर आप अकेले हैं, तो फ्रेंडली बातचीत से आप किसी के दोस्त बन सकते हैं। सच्ची मुस्कान के लिए तैयार रहें; एक छोटा सा मैसेज भी रिश्ते की शुरुआत कर सकता है। गुस्से में कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। प्यार से अपने पार्टनर को सुनना प्यार को सेफ महसूस कराने के साथ धीरे-धीरे बढ़ने में मदद करेगा।

मीन करियर राशिफल

काम में मीन राशि वाले अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें किसी खास स्टेप में। आपको अपने कोवर्कर के साथ एक शार्ट आइडिया शेयर करना चाहिए और फीडबैक के लिए सवाल भी पूछने चाहिए। एक क्रिएटिव टास्क पर काम करें और अच्छे से इसे पूरा करें। आपको लंबे समय के लिए काम में देरी नहीं करनी चाहिए। किसी को काम देने से पहले सिंपल चेक बहुत जरूरी है। एक प्रैक्टिकल लर्निंग आफके स्किल्स को शार्प करेगी। जेंटल रहें, खासकर चीजें जब स्लो चल रही हों। भविष्य में आप अगर कोशिश करेंगे छोटी और लगातार तरक्की आपके लिए दरवाजे खोलेगी।

मीन मनी राशिफल

आज छोटा सोचें, जब खासकर बात पैसों को हो। आपको अपने खर्चे और सेविंग का एक शार्ट प्लान बनाना है, उन चीजों को आज ना खरीदें, जिनकी आपको जरूरत नहीं है। अपने बिल को आप कैसे कम कर सकते हैं, इसके छोटे तरीकों को देखें। अगर पैसे कमाने का नया चांस दिखाई देता है, तो फैक्ट चेक करें और सिंपल सवाल पूछे, खासतौर पर जब तक आप चीजों को लेकर एग्री ना हों। पेमेंट कहां की है और पैसा कहां से आया है इसके बारे में स्पष्ट रिकॉर्ड रखें। आज किए गए छोटे-छोटे फैसले आपके पैसे को जल्द ही सेफ महसूस कराने में मदद करेंगे, जब आप शांत मन से अपनी प्लानिंग को फॉलो करेंगे।

मीन हेल्थ राशिफल

आज आपके हेल्थ को थोड़ी सी देखभाल की जरूरत है। अच्छे से नींद लें और थकान महसूस होने पर आराम करें। पानी पिएं और फल और सब्जियों के साथ सिंपल वेज काना खाएं, अपनी डाइट का खास ध्यान रखें। तनाव कम करने के लिए हल्का खिंचाव या शांत छोटी सैर करें। भारी सामान उठाने या देर रात तक काम करने से बचें। बिजी शेड्यूल के समय भी छोटे ब्रैक लें और तनाव बढ़ने पर धीमी सांस लेने का प्रैक्टिस करें। छोटे-छोटे स्थिर कदम आपकी एनर्जी को शांत रखेंगे ।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं।वे यहां एस्ट्रोलॉजी सेक्शन और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता में 17 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में 10 साल से काम कर रही हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम, सीसीएसयू से पीजी और भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। लाइव हिन्दुस्तान में धर्म में राशिफल, ग्रह-गोचर, अंकज्योतिष, व्रत-त्योहार पर गहराई से पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में भी करियर एजुकेशन की खबरें भी लिख रही हैं। आज तक वेबसाइट में करियर -एजुकेशन में भी तीन साल काम किया है। खाली समय में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। और पढ़ें
