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मीन राशिफल 4 अगस्त 2026: शनि आपके अंदर बढ़ा रहे गंभीरता, अलग-अलग स्रोतों से पास आएगा पैसा

By Anita Baranwal
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Pisces Horoscope Today 4 August 2026: दिन बढ़ने पर ध्यान पैसों, परिवार की जरूरत और बोलचाल की शैली पर आ जाएगा। तब आपकी बात लोगों को प्रभावित करेगी। पढ़ें आज का मीन राशिफल।

Pisces Horoscope Today 4 August 2026
आज का मीन राशिफल 4 अगस्त 2026

Pisces Horoscope Today 4 August 2026, मीन राशिफल: दिन की शुरुआत आपको केंद्र में रखकर चलती है। मन संवेदनशील रहेगा, पर साथ ही अपनी बात रखने का साहस भी बना रहेगा। परिवार और करीबी लोग आपसे उम्मीद रखेंगे, और आप भी उनकी जरूरत समझने की कोशिश करेंगे। किसी सामाजिक मिलन, घर के छोटे आयोजन या पारिवारिक बातचीत का माहौल बन सकता है। अगर खरीदारी या बाहर जाने की योजना थी, तो आप उसे टालकर घर में रहना ज्यादा ठीक समझ सकते हैं। यह फैसला व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि घर का माहौल ही मन को संतुलन देगा। दिन बढ़ने पर ध्यान पैसों, परिवार की जरूरत और बोलचाल की शैली पर आ जाएगा। तब आपकी बात लोगों को प्रभावित करेगी, लेकिन भावुक होकर जरूरत से ज्यादा वादा न करें। शनि आपके भीतर गंभीरता बढ़ा रहा है, इसलिए कभी-कभी आप अपनी थकान छिपाकर चलते हैं। ऐसा न करें। बच्चों, पढ़ाई, रचनात्मक काम और सीखने के मामलों में सहयोगी संकेत हैं। जीवनसाथी या साथी घरेलू विषयों में मददगार रहेगा। दिन संतोष देने वाला हो सकता है, अगर आप अपनी गति थोड़ी सहज रखें।

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आज का मीन लव राशिफल

रिश्तों में अपनापन बना रहेगा। सुबह आपके व्यवहार में नरमी होगी और लोग आपकी बात आसानी से सुनेंगे। परिवार में आपकी मौजूदगी से माहौल बेहतर हो सकता है। अगर साथी के साथ घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर बात करनी है, तो दिन अच्छा है। वह सहयोग देने के मूड में दिख सकता है। अविवाहित लोगों के लिए भी परिवार के माध्यम से किसी परिचित से अच्छा संवाद बन सकता है। शाम के बाद शब्दों का असर और बढ़ेगा, इसलिए मीठी बात करें, पर दिखावटी नहीं। छोटे वादे निभाना बड़े वादों से ज्यादा महत्व रखेगा।

आज का मीन करियर राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक है। एकाग्रता सामान्य से बेहतर रह सकती है, खासकर अगर आप सुबह ही पढ़ाई का मुख्य हिस्सा पूरा कर लें। रचनात्मक विषय, लेखन, प्रस्तुति, सीखने और सिखाने से जुड़े काम में भी अच्छा प्रवाह रहेगा। करियर में दिन बहुत आक्रामक नहीं, पर स्थिर है। घर से काम, योजना, दस्तावेज, शिक्षण, डिजाइन या परामर्श से जुड़े लोगों को लाभ होगा। मंगल और बुध घर तथा मानसिक व्यस्तता बढ़ा सकते हैं, इसलिए काम के बीच घरेलू व्यवधान से परेशान न हों। शाम के बाद पैसों या संसाधनों की बातचीत हो सकती है। अपने काम की कीमत समझकर बात करें।

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आज का मीन आर्थिक राशिफल

आर्थिक रूप से संतोष का भाव रहेगा। अलग-अलग स्रोतों से छोटी या मध्यम रकम का सहारा मिल सकता है, या कम से कम धन प्रवाह को लेकर भरोसा बढ़ेगा। परिवार के साथ मिलकर खर्च की योजना बनाने का अच्छा समय है। खरीदारी टालना भी समझदारी साबित होगा। अगर कुछ लेना जरूरी है, तो घर बैठे तुलना करके फैसला करें। शाम के बाद वाणी के कारण आर्थिक चर्चा आपके पक्ष में नरम हो सकती है। बस भावनात्मक दबाव में किसी के लिए तुरंत भुगतान या वादा न करें।

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आज का मीन सेहत राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी, पर संवेदनशीलता ज्यादा रहेगी। इसलिए शोर, अव्यवस्था या लगातार लोगों के बीच रहने से थकान हो सकती है। आंखों में हल्की जलन, स्क्रीन थकान या नींद की कमी जैसी सामान्य परेशानी महसूस हो सकती है। बीच-बीच में आराम लें। घर का हल्का खाना, पर्याप्त पानी और थोड़ी नींद आपकी स्थिति बेहतर रखेगी। शाम को मन शांत रखने वाली गतिविधि चुनें।

आज की सलाह: मीठा बोलें, कम वादा करें और परिवार के साथ शांत समय जरूर निकालें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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