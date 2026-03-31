मीन राशिफल 31 मार्च: मीन राशि आज ऑनलाइन शॉपिंग करते समय रहें सावधान, पढ़ें आज का मीन राशिफल

मीन राशिफल 31 मार्च: मीन राशि आज ऑनलाइन शॉपिंग करते समय रहें सावधान, पढ़ें आज का मीन राशिफल
Pisces Horoscope Today 31 March 2026 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।
Pisces Horoscope Today 31 March 2026 Aaj ka Meen Rashifal, मीन राशिफल 31 मार्च 2026 : आज के दिन प्यार के सबसे अच्छे पलों का आनंद लें। काम से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में सावधानी बरतें। धन और सेहत के मामले में आप अच्छी सिचूऐशन में रहने वाले हैं। सेहत से जुड़ी बीमारियों को लेकर सावधान रहें। आज खुश रहने के लिए अपनी लव लाइफ से जुड़े झगड़े सॉल्व कर लें। काम-काज में चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छी रहेगी।
मीन राशि आज ऑनलाइन शॉपिंग करते समय रहें सावधान, पढ़ें आज का मीन राशिफल
मीन राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आपके रिश्ते में आपकी मेहनत बहुत जरूरी है। आज के दिन आपको अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुननी चाहिए। अहंकार से जुड़ी दिक्कतों के बावजूद, आपको रोमांस के लिए समय निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज शाम अपने पार्टनर को नाइट ड्राइव या रोमांटिक डिनर पर ले जाएं। कुछ प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति का अचानक दखल हो सकता है, जिससे परेशानी खड़ी हो सकती है। सिंगल महिलाओं पर आज लोगों का ध्यान जाएगा और उन्हें शादी के प्रपोजल भी मिल सकते हैं, खासकर जब वे किसी सरकारी या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होंगी।
मीन राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आपका प्रोफेशनल जीवन आज काफी फलदायी रहेगा। काम की जगह पर कुछ रिस्क उठाने के बारे में सोच सकते हैं। आपको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। जो लोग कला, संगीत और पेंटिंग के क्षेत्र में हैं, उन्हें नए अवसर मिलेंगे। अपने विचार और राय बेझिझक सबके सामने रखें। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें आज इंटरव्यू देने से बचना चाहिए। जो व्यापारी कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण और सेहत संबंधी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। आप अपनी बातचीत के तरीके से क्लाइंट्स को प्रभावित करने में भी सफल रहेंगे।
मीन राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आज के दिन सावधान रहें। आपको लेन-देन से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते समय अपने बटुए को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। किसी रिश्तेदार को इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है, और आपको उनकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। मीन राशि के पुरुषों के लिए नया बिजनेस शुरू करना शुभ रहेगा, जबकि कुछ बड़े-बुजुर्ग परिवार में होने वाले किसी उत्सव में अपना योगदान देंगे।
मीन राशि वालों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आज सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पेट और आंखों से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपको आंखों से देखने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह के रिस्क भरे काम या एडवेंचर वाली एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, और ट्रैवल करते समय अपनी दवा भी साथ रखनी चाहिए। जिन लोगों को सीने से जुड़ी कोई समस्या है, उन्हें भारी चीजें उठाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ बच्चों को हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है, जिसकी जांच किसी डॉक्टर से जरूर करवानी चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट