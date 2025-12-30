Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Horoscope Today 30 December 2025 aaj ka meen rashifal daily future predictions
मीन राशिफल 30 दिसंबर : आज कोई प्रपोज करेगा, खर्चों को लेकर रहें अलर्ट, जानें कैसा है मीन वालों का दिन

मीन राशिफल 30 दिसंबर : आज कोई प्रपोज करेगा, खर्चों को लेकर रहें अलर्ट, जानें कैसा है मीन वालों का दिन

संक्षेप:

Pisces Horoscope Today  aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। आज कोई प्रपोज करेगा, खर्चों को लेकर रहें अलर्ट, जानें कैसा है मीन वालों का दिन  

Dec 30, 2025 08:08 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Pisces Horoscope Today 30 December 2025 : आज मीन राशि वालों को चैलेंज देखने होंगे। आज छोटे-मोटे अप्स और डाउन्स आपकी लवलाइफ में आ सकते हैं, लेकिन इनके बाद भी आप प्यार भरे पल आज देखेंगे। आज ईगो को काम से दूर रखें और काम में आपका दिन आज सक्सेसफुल और सफल रहेगा। अपने पार्टनर की बात को अच्छे से सुनें और कोशिश करें कि उसके साथ अधिक से अधिक टाइम बिताएं। आज ऑफिस में सभी इश्यूज को सोल्व कर लें। आपकी हेल्थ और वेल्थ आज दोनों पॉजिटिव रहेंगी।

मीन लव राशिफल

आज अपने लवर को खुश रखें और कोशिश करें कि उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। आड आपको अपने लवर के साथ ऐसी एक्टिविटीज में साथ रहना चाहिए, जिसे आप दोनों पसंद करते हैं, और उनके साथ अच्छी बातों पर चर्चा करें। केवल पॉजिटिव बात करें, नेगेचिव ना बोलें। सिंगल महिलाओं को किसी फंक्शन में शादी में कोई प्रपोज कर सकता है। जो लोग लवरिलेशनशिप में हैं, वे आज अपने पैरेंट्स से बात कर सकते हैं बड़ों की मंजूरी मिलने के आज हाई चांस हैं।

मीन करियर राशिफल

मीटिंग्स में आज आप एक्सप्रेसिव रहें, अपनी बातों को सामने वाले को समझाएं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके आइडियाज में स्पष्टता होनी चाहिए। क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जा हे हैं, तो आपको अपना प्लान रेडी रखना है। इस बात का भी ध्यान रखें कि जो काम आपको आज करने के लिए दिए गए थे, वो समय पर पूरा करें। नौकरी बदलने के लिए जो लोग काफी समय से सोच रहे थे, वो लोग अपना रेज्यूमे तैयार रखें, आपके लिए एक से एक अच्छे मौके आएंगे। स्टूडेंट्स इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे। बिजनेस से जुड़े लोग कानूनी नियमों से जुड़े छोटे मुद्दों को समझदारी से सुलझाएं।

मीन मनी राशिफल

आज आपके पास पैसा है, लेकिन आपको अपने खर्चों को लेकर इस समय खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। आपके खर्च आपको बजट बिगाड़ सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा आइडिया है। आज का दिन परिवार में अगर प्रोपर्टी लेकर कोई विवाद चल रहा है, तो उसे सही करने के लिए अच्छा है। बिजनेसमैन आज प्रमोटर्स के जरिए पैसा पा लेंगे। कुछ महिलाएं आज दोपहर के समच का खरीद सकती हैं। आप जिन्हें प्यार करते हैं, उनके लिए आज एक्सपेंसिव गिफ्ट भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके पास फंड की इस समय कोई कमी नहीं है।

मीन हेल्थ राशिफल

आज मीन राशि वालों को अपना दिन हल्की एक्सरसाइज से शुरू करना होगा। आपको दिन में चैलेंज का सामना करने के लिए एनर्जी चाहिए, जिसे आप यहां से ले सकते हैं। कुछ लोगों को आज जोड़ों में दर्द भी हो सकता हैष आज सिंपल खाना खाएं, कोशिश करें कि ऑयली और मसालेदार खाना खाने से इस समय बचें। ऐसे खाने से आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। महिलाएं आज माइग्रेन और तनाव होने के बारे में शिकायत कर सकती हैं। बच्चों को खेलते समय छोटा कट लग सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
