मीन राशिफल 30 अगस्त: आज स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर, धन-लाभ के योग

Pisces Horoscope Today 30 August 2025 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 30 अगस्त 2025: लव के मामले में अहंकार को दूर रखें। भविष्य के लिए प्लान करें। अपनी क्षमता साबित करने के लिए ऑफिस में नए काम हाथ में लें। पैसों से जुड़ी कोई समस्या नहीं आएगी। आज आप स्वस्थ भी हैं।

मीन लव लाइफ: आपको अपने हाव-भावों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका पार्टनर कुछ शब्दों या हाव-भाव को गलत समझ सकता है। इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। खुलकर बातचीत करना भी अच्छा है। महिलाएं आज ऑफिस में, क्लास में या किसी आधिकारिक ईवेंट में किसी प्रपोजल की उम्मीद कर सकती हैं। जो लोग अपने एक्स के साथ सुलह करना चाहते हैं, वे दोपहर में ऐसा कर सकते हैं। आपको वर्तमान प्रेम संबंध को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। सिंगल जातकों की भी सुबह के समय किसी स्पेशल व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

करियर राशिफल: करियर में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। सिनीयर्स की अपेक्षाओं पर खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी है। कठिन कामों को संभालते हुए भी हार न मानें, क्योंकि मैनेजमेंट को आपकी क्षमता पर भरोसा है। कुछ जिम्मेदारियां आपको दिन भर बिजी रख सकती हैं। फ्रीलांसिंग से आपके काम में और ज्यादा कमाई हो सकती है और आपके प्रयासों में और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। टीम मीटिंग में समझदारी से काम लें। विदेशी विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने की चाहत रखने वाले स्टूडेंट्स को अच्छी खबर मिल सकती है।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। आप इस दिन नया वाहन खरीदना पसंद कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस से नए विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं, और निवेशकों से धन प्राप्त हो सकता है। दोपहर का वक्त संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए अच्छा है। आप दान भी कर सकते हैं, जबकि कुछ महिलाएं सोने में भी निवेश कर सकती हैं। किसी भाई-बहन को आर्थिक मदद की जरूरत पड़ सकती है और आपको मदद करनी होगी। आज आपको कोई संपत्ति विरासत में भी मिल सकती है।

सेहत राशिफल: आज सामान्य स्वास्थ्य अच्छा है। सुनिश्चित करें कि आप ऑफिस और पर्सनल जीवन में संतुलन बनाए रखें। शराब और तंबाकू के सेवन से बचें, और खान-पान को प्राथमिकता दें। सांस लेने की समस्या वाले बुजुर्गों को खास ध्यान देने की आवश्यकता होगी। गाड़ी चलाते समय, स्पीड लिमिट से कम रखें और हमेशा सीट बेल्ट पहनें। जो लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com