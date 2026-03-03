Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मीन राशिफल 3 मार्च 2026: मीन राशि वालों के लिए शांत दिन, धैर्य और सादगी से बनेगा काम

Mar 03, 2026 07:20 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Pisces Horoscope Today 3 March 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 3 मार्च का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।

मीन राशिफल 3 मार्च 2026: मीन राशि वालों के लिए शांत दिन, धैर्य और सादगी से बनेगा काम

Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 3 मार्च 2026: आज आप खुद को थोड़ा ज्यादा संवेदनशील और खुला महसूस कर सकते हैं। मन में एक नरम सा भाव रहेगा, जिससे आप लोगों की बातों को गहराई से समझ पाएंगे। छोटी-छोटी बातें भी आज आपको कुछ नया सिखा सकती हैं। कोई साधारण सा विचार या किसी का मीठा व्यवहार उम्मीद जगा सकता है। दिन भागदौड़ वाला नहीं, बल्कि धीरे और समझदारी से चलने वाला है। जो भी काम करें, शांति से करें। परिवार का साथ आज आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। जो बात सही लगे, उसे लिख लें। छोटे और साफ कदम ही आगे चलकर बड़े बदलाव का रास्ता खोलेंगे। जल्दबाजी से बचें और अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखें।

लव राशिफल- अपनापन बढ़ेगा, बस ध्यान से सुनें

आज दिल के मामले में कोमलता रहेगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ शांत समय बिताना अच्छा रहेगा। साथ बैठकर पढ़ना, कोई छोटी चीज बनाना या बस सुकून से बात करना भी रिश्ते को मजबूत करेगा। उनकी छोटी चिंताओं को हल्के में न लें। ध्यान से सुनना ही आज सबसे बड़ा तोहफा है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी छोटी क्लास, वर्कशॉप या रचनात्मक समूह से जुड़ना फायदेमंद हो सकता है। यहां आपको अपने जैसे सरल और समझदार लोग मिल सकते हैं। सच्ची मुस्कान और सहज व्यवहार से ही आज बात बनेगी। दिखावा करने की जरूरत नहीं है। छोटी-छोटी खुशियों को पहचानें और सराहें।

करियर राशिफल – छोटे कदम, साफ सोच

काम के मामले में आज आपकी रचनात्मक सोच मदद करेगी। किसी छोटे मुद्दे का आसान हल आपके दिमाग में आ सकता है। उसे किसी भरोसेमंद सहकर्मी से शेयर करें और उनकी राय भी सुनें। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांट लें। हर छोटी उपलब्धि को नोट करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। कोई नया काम लेने से पहले साफ सवाल पूछें। शांत तरीके से अपनी बात रखें। टीम का साथ मिलेगा। धैर्य और नियमित प्रयास से ही सफलता मिलेगी।

आर्थिक राशिफल- समझदारी से खर्च करें

आज पैसों के मामले में व्यावहारिक सोच जरूरी है। बड़ी योजना से ज्यादा छोटी बचत पर ध्यान दें। जो जरूरी है, वही खरीदें। खर्च करने से पहले विकल्पों की तुलना करें। परिवार के साथ पैसों पर खुलकर बात करें, ताकि आगे कोई उलझन न हो। रोज के खर्च को कहीं नोट करना फायदेमंद रहेगा। अभी जोखिम भरे निवेश से दूरी रखना बेहतर है। धीरे-धीरे की गई बचत ही भविष्य में सहारा बनेगी।

स्वास्थ्य राशिफल- हल्की दिनचर्या रखें

आज शरीर को आराम और सादगी की जरूरत है। समय-समय पर पानी पीते रहें। हल्का शाकाहारी भोजन जैसे दाल, चावल, सब्जियां और फल लें। ज्यादा भारी खाना न खाएं। थोड़ी वॉक, गहरी सांस और हल्की स्ट्रेचिंग से तनाव कम होगा। ज्यादा देर स्क्रीन के सामने न बैठें। रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। छोटी-छोटी अच्छी आदतें ही ऊर्जा और मूड को संतुलित रखेंगी।

ये भी पढ़ें:चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 LIVE: सूतक काल शुरू, कब और कितनी देर दिखेगा चंद्र ग्रहण
ये भी पढ़ें:मकर राशि वालों के लिए शुभ दिन, मेहनत रंग लाएगी और धैर्य से बनेंगे बिगड़े काम
ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों के लिए सोच-समझकर कदम बढ़ाने का दिन, छोटे प्रयास दिलाएंगे सफलता

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

और पढ़ें
pisces Pisces Horoscope Meen Rashi अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने