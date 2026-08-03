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मीन राशिफल 3 अगस्त 2026: वक्री शनि बनाए रखेंगे जिम्मेदार, दिन में खुशी भी रहेगी और थोड़ा कन्फ्यूजन भी

By Anita Baranwal
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Pisces Horoscope Today, Aaj ka meen rashifal 3 August: आज मीन राशि वालों को कमाई के अवसर मिलेंगे, लेकिन हर जगह पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। पढ़ें मीन राशि का 3 अगस्त का राशिफल।

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आज का मीन राशिफल 3 अगस्त 2026

Pisces Horoscope Today 3 August 2026, आज का मीन राशिफल: आपके लिए यह दिन प्रभावशाली रह सकता है, लेकिन पूरी तरह सीधा नहीं रहेगा। एक तरफ लोगों का ध्यान आपकी बातों, काम और उपस्थिति पर जा सकता है। दूसरी तरफ मन के भीतर थोड़ी उलझन, धीमापन या आत्मसंदेह भी उठ सकता है। यही वजह है कि अच्छे मौके होने पर भी हर फैसला सोच-समझकर लेना जरूरी होगा। चंद्रमा आपके व्यक्तित्व और मन को केंद्र में ला रहा है, जबकि शनि वक्री होकर आपको गंभीर और जिम्मेदार बनाए रखेगा। इससे आप बिना वजह शोर नहीं करेंगे, पर अंदर बहुत कुछ चल सकता है। सूर्य और गुरु रचनात्मकता, सम्मान, अभिव्यक्ति और सकारात्मक प्रतिक्रिया का रास्ता खोल रहे हैं। इसलिए सामाजिक दायरे, कामकाज या परिवार में आपकी सराहना हो सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को अलग-अलग स्रोतों से काम, पूछताछ या ऑर्डर मिलने की संभावना बन सकती है। फिर भी हर अवसर को तुरंत हां कहना जरूरी नहीं। दिन में खुशी भी रहेगी और थोड़ी कन्फ्यूजन भी। सही तरीका यह होगा कि भावनाओं से नहीं, साफ प्राथमिकताओं से निर्णय लें।

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आज का मीन लव राशिफल

रिश्तों में आकर्षण और संवेदनशीलता दोनों रहेंगे। साथी आपकी तरफ ज्यादा ध्यान दे सकता है, लेकिन आपकी मनःस्थिति बदलती हुई भी लग सकती है। ऐसे में अपनी बात आधी छोड़ने के बजाय स्पष्ट बोलें। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथ समय बिताकर मन की दूरी कम कर सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए परिचय या बातचीत का मौका बन सकता है, खासकर सामाजिक या काम से जुड़े माहौल में। शुक्र साझेदारी क्षेत्र में होने से संबंधों में कोमलता चाहिए, पर आदर्शवाद ज्यादा न रखें। परिवार में बच्चों, प्रियजनों या किसी रचनात्मक काम को लेकर खुशी मिल सकती है।

आज का मीन करियर राशिफल

करियर के लिहाज से दिन उपयोगी है। आपकी छवि, काम की गुणवत्ता और प्रस्तुति पर लोगों की नजर रहेगी। नौकरीपेशा लोग अगर अपनी तैयारी पक्की रखें तो मीटिंग, चर्चा, इंटरव्यू, प्रोजेक्ट अपडेट या क्लाइंट बातचीत में अच्छी छाप छोड़ सकते हैं। व्यापार करने वालों को कई दिशाओं से काम की संभावना दिख सकती है। नए ऑर्डर, पूछताछ या फॉलोअप आते दिखें तो प्राथमिकता तय करके जवाब दें। छात्रों के लिए भी समय अच्छा है, खासकर रचनात्मक, भाषा, प्रबंधन, प्रस्तुति और स्मरण शक्ति वाले विषयों में। घर के माहौल या निजी उलझन के कारण ध्यान भटक सकता है, क्योंकि मंगल और बुध घरेलू क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं। इसलिए पढ़ाई या काम के लिए एक शांत कोना चुनें। किसी बड़े निर्णय से पहले दोबारा जांच करें। सम्मान और प्रशंसा मिल सकती है, पर उसी के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी।

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आज का मीन आर्थिक राशिफल

आर्थिक मामलों में समझदारी सबसे जरूरी रहेगी। कमाई के अवसर दिखेंगे, लेकिन हर जगह पैसा लगाने की जरूरत नहीं। जोखिम वाले निवेश या तेज लाभ के वादों पर तुरंत भरोसा न करें। आपके लिए अभी अच्छी रणनीति यह होगी कि कमाई, बचत और खर्च के बीच साफ संतुलन रखा जाए। घर, सुविधा, रिश्ते या कामकाजी जरूरतों पर खर्च हो सकता है। कारोबार में आए नए प्रस्तावों की शर्तें ध्यान से पढ़ें। अगर कोई भुगतान कई हिस्सों में करना हो, तो पहले नकदी की स्थिति स्पष्ट रखें। छोटे लेकिन नियमित लाभ इस समय ज्यादा भरोसेमंद रहेंगे।

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आज मीन स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा कभी अच्छी और कभी धीमी महसूस हो सकती है। यह उतार-चढ़ाव मानसिक दबाव से जुड़ा हो सकता है। पर्याप्त नींद, हल्का भोजन और समय पर पानी जरूरी रहेगा। घर के माहौल का असर आपके मूड पर जल्दी पड़ेगा, इसलिए अपने लिए शांत समय निकालें। थोड़ी वॉक, गहरी सांस और स्क्रीन से दूरी लाभ देगी। अगर थकान लगे तो खुद को दोष न दें, बस रफ्तार थोड़ी कम करें।

आज की सलाह: तारीफ सुनकर भी जमीन पर रहें और हर बड़े फैसले से पहले दोबारा सोचें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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