मीन राशिफल 29 सितंबर: आज बिजनेस के लिए सुबह का समय खास, महिलाओं को मिलेगी खुशखबरी

Pisces Horoscope Today 29 September 2025 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 29 सितंबर 2025 : प्रेम संबंध जीवंत रहेंगे। आपको प्रोफेशनल तौर पर अपनी मेहनत साबित करने के कई अवसर भी मिलेंगे। समृद्धि तो है, लेकिन आज स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं।

मीन लव लाइफ: आपका रिश्ता फलदायी रहेगा और रोमांस को बढ़ाने के नए अवसर भी आपके द्वार पर दस्तक देंगे। अपने माता-पिता के सपोर्ट से प्रेम संबंधों को अगले लेवल तक ले जाने पर विचार करें। रोमांस के मामले में ग्रेटफुल होना बेहद जरूरी है। रोमांस के मामले में आपको उदार होने की आवश्यकता है। कुछ प्रेम संबंधों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे छोटी-मोटी अनबन हो सकती है।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी मेहनत सफलता के द्वार खोलेगी। बैंकिंग, वित्त, मार्केटिंग, सेल्स और लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों को आज कई क्लाइंट सेशन में भाग लेने की आवश्यकता होगी। बिजनेसमैन सुबह के समय में कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जो लोग कपड़ा, फैशन एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े व्यवसायों में हैं, उन्हें विकास की नई संभावनाएं मिलेंगी। विदेशी विश्वविद्यालय में एडमिशन की तलाश कर रहे स्टूडेंट्स परिणाम से खुश होंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा और आप व्यवसाय को संभालने में सक्षम हैं। दोपहर का वक्त भाई-बहनों के साथ वित्तीय या संपत्ति संबंधी मुद्दों पर बात और समाधान के लिए भी शुभ है। कुछ महिलाओं को मातृ संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिल सकता है। जबकि जो लोग वाहन खरीदने के इच्छुक हैं, वे योजना को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी जरूरतमंद रिश्तेदार या दोस्त की मदद करने पर विचार करें। आप दान-पुण्य के लिए धन दान करने पर भी विचार कर सकते हैं।

सेहत राशिफल: बुज़ुर्गों को जोड़ों में दर्द हो सकता है, जबकि कुछ जातक मौखिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायत कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को पाचन संबंधी दिक्कतें होंगी, जबकि बच्चों को कोहनी में दर्द की शिकायत हो सकती है। अगर आप कोई यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर जाने का प्रयास करें, जहां आपको अधिक आराम और एनर्जी महसूस हो। दोपहर का वक्त जिम या योग कक्षा में शामिल होने के लिए भी अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ