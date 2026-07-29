मीन राशिफल 29 जुलाई: खुद को हर जगह साबित करने की कोशिश न करें, टाल दें बड़ा आर्थिक फैसला
Aaj ka Meen Rashifal 29 July 2026: कई बार रुकना भी सही समय का संकेत होता है। हर अवसर को एक साथ पकड़ने की कोशिश नहीं करें। पढ़ें आज का विस्तृत मीन राशिफल।
Pisces Horoscope Today 29 July 2026, आज का मीन राशिफल: लाभ, लोगों से जुड़ाव और रोजमर्रा की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने वाला दिन है। आय की स्थिति ऐसी रह सकती है कि खर्च संभल जाएं, इसलिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर भी कुछ योजनाएं आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलेंगी। खासकर लंबी यात्रा, दूर की मीटिंग या बाहर से जुड़ा कोई प्लान बदल सकता है। इसे नुकसान की तरह न देखें। कई बार रुकना भी सही समय का संकेत होता है। मित्र, परिचित या नेटवर्क से मदद मिल सकती है। आपकी बात का असर रहेगा, इसलिए जरूरत पड़ने पर सही लोगों से संपर्क करें। गुरु और सूर्य रचनात्मकता, सीखने और सकारात्मक सोच को सहारा दे रहे हैं। हालांकि शनि का दबाव यह कहता है कि अपनी ऊर्जा सीमित रखें और खुद को हर जगह साबित करने की कोशिश न करें। दिन कुल मिलाकर औसत से बेहतर बन सकता है, यदि आप अपनी प्राथमिकता साफ रखें और हर अवसर को एक साथ पकड़ने की कोशिश न करें।
आज का मीन लव राशिफल
प्रेम जीवन में सुधार की संभावना है। यदि हाल में दूरी, उलझन या बात कम हुई थी, तो अब धीरे धीरे गर्माहट लौट सकती है। सामने वाला आपकी संवेदनशीलता को समझेगा, बशर्ते आप अपनी बात साफ रखें। किसी पुराने मित्र से बातचीत बढ़ना भी मन को अच्छा लग सकता है। रिश्ते में छोटी खुशियों को जगह दें। ज्यादा जांच परख या चुप रहकर परीक्षा लेने वाली आदत छोड़ना बेहतर रहेगा। विवाहित लोगों के लिए दिन सामान्य से थोड़ा हल्का रहेगा। साथी के साथ समय, घर के काम में सहयोग या मिलकर कोई छोटा प्लान रिश्ते को सहज बनाएगा। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच भी निजी संवाद न टूटने दें।
आज का मीन करियर राशिफल
काम और पढ़ाई दोनों में नेटवर्क और सहयोग मददगार रहेंगे। ऑफिस में किसी सहकर्मी, मित्र या सीनियर से सही दिशा मिल सकती है। व्यापार में आय साधारण रहेगी, लेकिन कामकाज चलता रहेगा। बहुत बड़े विस्तार की जगह मौजूदा काम को स्थिर रखना बेहतर रहेगा। जो लोग क्रिएटिव, शिक्षा, कंटेंट, सलाह या बच्चों से जुड़े क्षेत्र में हैं, उन्हें अच्छे विचार मिल सकते हैं। छात्रों के लिए खास बात यह है कि किसी सहपाठी की मदद से कठिन विषय आसान हो सकता है। नोट्स शेयर करना, चर्चा करना और प्रश्न पूछना उपयोगी रहेगा। घर बदलने, संपत्ति या स्थायी सुविधा से जुड़े बड़े फैसले को थोड़ा समय देना ठीक है। जल्दबाजी से स्पष्टता कम हो सकती है।
आज का मीन आर्थिक राशिफल
आय और खर्च के बीच संतुलन बना रहने की संभावना है। बहुत बड़ा लाभ भले न दिखे, पर जरूरी भुगतान निकल जाएंगे। यही बात राहत देगी। व्यवसाय में सामान्य नकदी प्रवाह बना रह सकता है। घर, आराम या सुविधा से जुड़ा कोई बड़ा आर्थिक निर्णय अभी टालना सही रहेगा, क्योंकि मन और परिस्थिति दोनों को थोड़ा और स्पष्ट होने की जरूरत है। छोटी बचत, नियमित बिल और साझा खर्च पर नजर रखें। किसी दोस्त या परिचित के कहने पर पैसा लगाने से पहले जांच जरूर करें। संयमित खर्च से दिन आसान रहेगा।
आज का मीन स्वास्थ्य राशिफल
शरीर से ज्यादा मन की थकान महसूस हो सकती है। लोगों से घिरे रहने के बाद अकेले में आराम की जरूरत पड़ेगी। नींद का समय बिगड़ने न दें। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ी चहलकदमी ऊर्जा को संतुलित रखेगी। भावनात्मक उतार चढ़ाव होने पर खुद को दोष न दें। शांति के लिए कुछ देर संगीत, प्रार्थना या शांत बैठना मदद कर सकता है। नियमित दिनचर्या सबसे बड़ा सहारा रहेगी।
आज की सलाह: हर मौके के पीछे न भागें, जो जरूरी है उसी पर ऊर्जा लगाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र