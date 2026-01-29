मीन राशिफल 29 जनवरी : पूर्व प्रेमी के चलते लवर से रिश्ता बिगड़ेगा, धन लाभ का योग, विरासत की संपत्ति मिलेगी

संक्षेप: Pisces Horoscope today , Aaj ka Meen Rashifal 29 January : आज मीन राशि वालों को उनके द्वारा किए गए निवेश का लाभ मिलेगा। पैसा बरसेगा। रिश्तेदार या पूर्व प्रेमी जैसे किसी तीसरे शख्स के चलते साथ संग रिश्ते में खटपट हो सकती है।

Pisces Horoscope today , Aaj ka Meen Rashifal 29 January : आज जीवन को मजाकिया नहीं गंभीर तौर पर जिएं। रिश्ते में शांत रहें और अपने लाइफ पार्टनर के साथ अधिक समय बिताएं। प्रोफेशनली आज का दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस में सकारात्मक बदलाव होंगे। धन का प्रवाह भी बना रहेगा। प्रेम से जुड़े मामलों को समझदारी और परिपक्वता से संभालें। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी, जिसके लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी। आर्थिक रूप से आज आप सुरक्षित स्थिति में हैं। हालांकि हल्की-फुल्की स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मीन राशि का लव राशिफल आज एक-दूसरे के साथ समय बिताएं और कोई भी निर्णय लेते समय अपने साथी की राय को महत्व दें। साथी संग संवाद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं इसलिए मतभेद के दौरान अपना आपा न खोना बेहद जरूरी है। कुछ रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति (रिश्तेदार या पूर्व प्रेमी) के हस्तक्षेप के कारण तनाव आ सकता है। अविवाहित पुरुष जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। विवाहित लोगों को बाहरी संबंधों से दूरी बनाए रखनी चाहिए क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है।

मीन राशि का करियर राशिफल अपने संवाद कौशल को बेहतर बनाएं क्योंकि आज यह आपके बहुत काम आएगा। कानून, मीडिया, विज्ञापन, हॉस्पिटैलिटी, वित्त और शिक्षा से जुड़े लोग बेहतर पैकेज के लिए नौकरी बदल सकते हैं। आज इंटरव्यू क्लियर करने के लिए दिन अनुकूल है। तकनीकी कौशल को अपडेट करना भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आने वाले प्रोजेक्ट में यह मदद करेगा। उद्यमी बिना किसी झिझक के नए बिजनेस आइडिया शुरू कर सकते हैं। विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है।

मीन राशि का धन राशिफल आज धन लाभ के योग हैं। पुराना निवेश अच्छा रिटर्न देगा। जो पैसा आएगा, उससे आप दिन के सेकेंड हाफ में घर का कोई जरूरी सामान खरीद सकते हैं। इससे बैंक बैलेंस पर भी असर पड़ेगा। जमीन, शेयर और व्यापार में समझदारी से निवेश करने पर विचार करें। आज संपत्ति विरासत में मिल सकती है या कानूनी विवाद में जीत हो सकती है। कुछ व्यापारियों को भुगतान से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलेगी। दान-पुण्य के लिए भी आज का दिन शुभ है।

मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल सीने या हृदय से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। भारी सामान उठाते समय और सीढ़ियां चढ़ते समय सावधानी बरतें। कुछ बच्चों को बाहर खेलते समय चोट या खरोंच लग सकती है। आज अधिक सब्ज़ियां और फल खाएं तथा शराब से परहेज करें। स्त्री रोग से पीड़ित महिलाओं को डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ सकती है। खासकर रात में तेज गति से वाहन चलाने से बचें।

मीन राशि के गुण ताकत: सजग, सौंदर्यप्रिय, दयालु

कमजोरी: भावुक, निर्णय न ले पाने वाला, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

स्वामी ग्रह: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 11

शुभ रत्न: पीला पुखराज

मीन राशि की अनुकूलता तालिका स्वाभाविक तौर पर बनेगी : वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी बनेगी : कन्या, मीन

ठीक ठाक बनेगी : मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम बनेगी : मिथुन, धनु