मीन राशिफल 29 दिसंबर 2025: सही फैसलों से बदलेगा मीन राशि वालों का दिन, भविष्य के लिए बनेंगे मजबूत योग

संक्षेप: Pisces Horoscope Today 29 December 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों से जुड़ी परेशानियों को समझदारी से सुलझाने का है।

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 29 दिसंबर 2025 : मीन राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों से जुड़ी परेशानियों को समझदारी से सुलझाने का है। कामकाज में आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहेगी। पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसले लें। सेहत भी आज ठीक बनी रहेगी। रिश्ते में ईगो को जगह न दें और काम से जुड़े फैसले समझदारी से लें। पैसों को लेकर किसी एक्सपर्ट या जानकार की सलाह फायदेमंद हो सकती है। लाइफस्टाइल पर कंट्रोल रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मीन राशि का लव राशिफल: मीन राशि वालों को आज रिश्ते में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका व्यवहार रिश्ते को मजबूत बनाएगा। माता-पिता का सपोर्ट मिलेगा, जिससे प्रेम संबंध में नया और अच्छा मोड़ आएगा। सिंगल लोग अपने क्रश के सामने दिल की बात कह सकते हैं और जवाब भी पॉजिटिव मिल सकता है। ध्यान रखें कि पार्टनर की भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

मीन राशि का करियर राशिफल: मीन राशि वाले आज काम की परफॉर्मेंस पर नजर बनाए रखें। टीम मीटिंग में आपका एटीट्यूड बहुत मायने रखेगा। आईटी, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, आर्किटेक्चर, डिजाइन और एनिमेशन से जुड़े लोगों को विदेश से जुड़े नए मौके मिल सकते हैं। टीम लीडर और मैनेजर नए आइडिया लागू करने से न हिचकें, नतीजे अच्छे मिलेंगे। कुछ व्यापारियों को सरकारी या अथॉरिटी से जुड़ी परेशानी आ सकती है, जिसे आज ही सुलझाना जरूरी होगा। बिजनेसमैन नए कॉन्टैक्ट बनाएंगे, जो आगे चलकर फायदेमंद रहेंगे। विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है।

मीन राशि का आर्थिक राशिफल: मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज पैसे की आवक रहेगी, लेकिन बचत पर फोकस करना जरूरी है। लग्जरी चीजों पर खर्च करने से बचें।कुछ सीनियर लोग बच्चों में संपत्ति बांटने का फैसला ले सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी कानूनी मामले में जीत मिल सकती है। दिन का दूसरा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए ठीक है। बिजनेस में फंड को लेकर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। शेयर बाजार में बड़े निवेश से आज दूरी बनाकर रखें।

मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल: मीन राशि वालों के लिए आज कोई बड़ी सेहत की समस्या नहीं दिख रही है। लेकिन जिन लोगों को पहले से दिल से जुड़ी परेशानी रही है, उन्हें लंबी यात्रा या भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। जंक और ज्यादा मसालेदार खाना अवॉयड करें। पोषक तत्वों, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर भोजन लें। सुबह करीब 30 मिनट टहलें और भरपूर पानी पिएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com