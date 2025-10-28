Hindustan Hindi News
मीन राशिफल 28 अक्टूबर: आज आपके पास आएगी समृद्धि, ऑफिस में सीनियर्स के साथ नहीं करें बहस

मीन राशिफल 28 अक्टूबर: आज आपके पास आएगी समृद्धि, ऑफिस में सीनियर्स के साथ नहीं करें बहस

संक्षेप: Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Tue, 28 Oct 2025 06:32 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडे
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 28 अक्टूबर 2025: आज मीन राशि वालों को अपनी लाइफ में प्यार का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहेगी। धन और सेहत दोनों आपके पक्ष में रहेंगे।

मीन लव राशिफल- आज रोमांस में क्रिएटिव बनें और साथ में ज्यादा समय बिताएं। आप दोनों एक-दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं, जहां आप दोनों अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। रिलेशनशिप में पुराने या बेकार के मुद्दों पर बातचीत करने से बचना चाहिए और पुराने घावों को नहीं खोलना चाहिए। कुछ महिलाओं को ऐसे लोगों से प्रपोजल मिलेंगे जिन्हें वे लंबे समय से जानती हैं और इससे फैसला लेना मुश्किल हो सकता है। विवाहित महिलाएं फैमिली के रास्ते पर गंभीरता से विचार कर सकती हैं।

मीन करियर राशिफल- टीम सेशन में आपका व्यवहार बहुत खास रहने वाला है। आज क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए आपको अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज को निखारना होगा। टीम लीडर्स और मैनेजर्स को नए आइडिया को लागू करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव रहने वाले है। ऑफिस में खासतौर पर सीनियर्स के साथ बहस में नहीं पड़ना जरूरी है। एंटरप्रेन्योर्स को अधिकारियों से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आज उन्हें डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करना चाहिए। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की खोज कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर होगी।

मीन आर्थिक राशिफल- आज मीन राशि वालों के पास समृद्धि आएगी। इससे आपको समझदारी भरे निवेश करने में मदद मिलेगी। आप शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। दिन का दूसरा भाग किसी दोस्त के साथ आर्थिक मसले को सुलझाने के लिए अच्छा है। कुछ महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति का कुछ हिस्सा विरासत में मिलेगा। आज आप ज्वैलरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने पर विचार कर सकते हैं। कुछ बिजनेसमैन नई आर्थिक डील करने में सफल होंगे जो बिजनेस को नए क्षेत्रों तक ले जाने में मदद करेंगे।

मीन सेहत राशिफल- आज सुबह योग और कुछ हल्के एक्सरसाइज करना बहुत लाभकारी रहेगा क्योंकि इससे बॉडी को एनर्जी मिलती है और सेहत से जुड़ी परेशानियों से बचाव होता है। आप आज ही तंबाकू छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लड़कियों को टूव्हीलर चलाते या बस में चढ़ते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। बच्चों को बाहर खेलते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही से चोट लगने की संभावना रहती है।

मीन राशि के लक्षण-

ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
