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मीन राशिफल 28 मार्च 2026: आज पार्टनर के पर्सनल स्पेस का रखें ध्यान, ऑफिस में करना पड़ सकता है चुनौतियां का सामना

Mar 28, 2026 06:23 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Pisces Horoscope Today 28 March 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं कि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 मार्च का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।

मीन राशिफल 28 मार्च 2026: आज पार्टनर के पर्सनल स्पेस का रखें ध्यान, ऑफिस में करना पड़ सकता है चुनौतियां का सामना

Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 28 मार्च 2026: आज मीन राशि के लोग अपनी लव लाइफ में सही बैलेंस बनाकर रखें। आज पार्टनर से ज्यादा से ज्यादा बात करें। ऑफिस का काम भी सही तरीके से होगा। आज हो सकता है कि आपको नए मौके मिलें। इससे आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। पैसों के मामले में आज बिना सोचे-समझे कोई भी फैसला ना लें। जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर ही फैसला लें। पैसों को संभालकर रखें। रिश्ते में सफलता मिलेगी। काम में नई जिम्मेदारियां आपकी क्षमता दिखाने का मौका देंगी। आज स्वास्थ्य से जुड़ी हल्की-फुल्की दिक्कत हो सकती है।

मीन लव राशिफल, Pisces Love Horoscope Today

आज मीन राशि वालों को थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। रिश्ते में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। जो कुछ भी हो उसे पार्टनर के साथ जल्द ही सुलझा लें। जिन महिला जातकों को अपने रिश्ते के चलते घर में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, आज उनकी स्थिति पहले से बेहतर होगी। बस कोशिश करें कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति दखलअंदाजी ना करें। जो लोग सिंगल हैं, आज उनकी मुलाकात किसी नए व्यक्ति से हो सकती है। जो रिश्ते में हैं वो आज पार्टनर के साथ समय बिताएं। साथ में मिलकर कोई मनपसंदीदा काम करें। उनके पर्सनल स्पेस का भी ध्यान रखें।

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मीन करियर राशिफल, Pisces Career Horoscope Today

आज मीन राशि वालों को ऑफिस में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसे स्वीकार करें और समझदारी से फैसला लें। आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स को भी आपका काम पसंद आएगा। जो लोग टीम लीड करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आज जो भी सलाह देंगे आज उसे महत्व दिया जाएगा। कुछ लोगों को प्रमोशनल मिल सकता है। तो वहीं कुछ को धन लाभ भी होगा। आईटी, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग और इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े लोगों को विदेश से जुड़े मौके मिल सकते हैं। कुछ लोगों को आज नौकरी के लिए टैवल भी करना पड़ सकता है। सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े लोगों को आज काम का प्रेशर महसूस हो सकता है।

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मीन धन राशिफल, Pisces Money Horsocpe Today

आज मीन राशि वालों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि आज भविष्य के लिए बचत करना जरूरी है। अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करें। खर्चे और बजट का बैलेंस बनाकर रखें। कुछ लोगों को आज सैलरी बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं और इसका असर उनके बैंक बैलेंस पर भी दिखेगा। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा। बाकी दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए पहले सोच-विचार जरूर कर लें। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज पार्टनरशिप की वजह से एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है।

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मीन स्वास्थ्य राशिफल, Pisces Health Horoscope Today

आज मीन राशि वालों को इन्फेक्शन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों को दिल या फेफड़ों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ सकती है। जिन लोगों को हड्डियों से जुड़ी समस्या है वो लोग आज थोड़ी सावधानी बरतें। बच्चों को आंख या कान से जुड़ी परेशानी हो सकती है। जिन लोगों को नींद से जुड़ी समस्या है वो दवाई लेने की जगह नेचुरल तरीके अपनाएंगे तो सही होगा। आज पॉजिटिव सोचें। अगर तनाव महसूस हो तो परिवार के साथ समय बिताएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

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