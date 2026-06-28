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मीन राशिफल 28 जून 2026 : मीन राशि वालों के लिए आज खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते, लेकिन एक गलती बिगाड़ सकती है पूरा काम

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Pisces Horoscope Today: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन करियर, शिक्षा और रचनात्मक कार्यों के लिहाज से शुभ रह सकता है। अनुभवी लोगों की सलाह से लाभ मिलने के संकेत हैं। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा।

मीन राशिफल 28 जून 2026 : मीन राशि वालों के लिए आज खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते, लेकिन एक गलती बिगाड़ सकती है पूरा काम

Pisces Horoscope Today 28 June 2026, Meen Rashifal, मीन राशिफल: सुबह का हिस्सा सीख, आस्था, सलाह, यात्रा या किसी बड़े नजरिए से जुड़ी सोच लेकर आ सकता है। मन यह महसूस कर सकता है कि केवल रोजमर्रा की दौड़ नहीं, बल्कि दिशा भी जरूरी है। किसी अनुभवी व्यक्ति की बात काम आ सकती है। दिन बढ़ने पर ध्यान करियर, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि की ओर शिफ्ट होगा। इसलिए सुबह प्रेरणा लेने और बाद में उसे काम में बदलने का समय है। घर और निजी जीवन से जुड़ी बातों पर सोच बनी रह सकती है, लेकिन काम की मांग अधिक रहेगी। यदि आप किसी नए काम, प्रस्तुति या योजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो दिन का दूसरा हिस्सा उपयोगी रहेगा। बच्चों, पढ़ाई, रचनात्मकता और दिल से जुड़े मामलों में खुशी का भाव बना रह सकता है। बुध, गुरु और शुक्र का सहयोग आपकी समझ, अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता को मजबूत कर रहा है। वहीं शनि आपको गंभीर और जिम्मेदार बनाए हुए है। इसलिए यह दिन केवल भाग्य पर नहीं, संतुलित प्रयास पर अच्छा परिणाम देने वाला है। धार्मिक, सांस्कृतिक या अर्थपूर्ण कामों से भी मन को सुकून मिल सकता है।

मीन राशि का लव राशिफल

प्रेम जीवन के लिए दिन सौम्य और अनुकूल दिखता है। स्नेह व्यक्त करना आसान होगा और सामने वाला भी आपके भाव समझ सकता है। जिन लोगों के रिश्ते में हाल में दूरी थी, वे हल्की, दिल से की गई बातचीत से निकटता बढ़ा सकते हैं। शादीशुदा जीवन में अपनापन बढ़ेगा। साथी के लिए आपका ध्यान और सम्मान साफ दिखेगा। बच्चों से खुशी, सहयोग या संतोष की भावना मिल सकती है। यदि रिश्ते में किसी विषय पर निर्णय लेना है, तो सुबह भावनात्मक ढंग से सोचें, पर अंतिम बात शाम या बाद के हिस्से में व्यावहारिक ढंग से करें। इससे संतुलन बना रहेगा।

मीन राशि का करियर राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। पढ़ाई में समझ, याददाश्त और रुचि तीनों साथ काम कर सकते हैं। रचनात्मक विषय, लेखन, प्रस्तुति और इंटरव्यू में विशेष लाभ मिल सकता है। करियर में आगे बढ़ने का मौका छोटे कदमों से बनता दिख रहा है। यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो नई शुरुआत पर सोच सकते हैं, लेकिन योजना, खर्च और समय का हिसाब साथ लेकर चलें। नौकरीपेशा लोगों को दोपहर के बाद अधिक सक्रिय रहना होगा। वरिष्ठों की नजर आपके काम पर रह सकती है, इसलिए लापरवाही न करें। मंगल प्रयास को गति दे रहा है, इसलिए संपर्क करना, फॉलो अप करना और अपनी बात स्पष्ट रखना फायदेमंद रहेगा। जो काम टल रहा था, वह आज फिर गति पकड़ सकता है।

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मीन राशि का आर्थिक राशिफल

धन की स्थिति संभली हुई रह सकती है, खासकर जब आप भावनाओं में आकर खर्च न करें। बच्चों, पढ़ाई, यात्रा या घर से जुड़ी कुछ जरूरतें सामने आ सकती हैं। बिजनेस वालों के लिए निवेश या विस्तार की सोच बन सकती है, पर शुरुआत छोटे और समझदारी वाले कदम से करें। भाग्य के भरोसे बड़ा जोखिम लेना ठीक नहीं होगा। आय से ज्यादा जरूरी है उसका सही उपयोग। दिन के बाद के हिस्से में काम से जुड़ा लाभ या आश्वासन मिल सकता है।

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मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रह सकता है, पर जिम्मेदारियों के कारण थकान चुपचाप जमा हो सकती है। शरीर ठीक लगे तो भी आराम कम न करें। सुबह हल्की चाल, प्राणायाम जैसी शांत आदतें मन को स्थिर करेंगी। काम के बीच पानी पीना, समय पर भोजन और नींद पर ध्यान देना जरूरी है। बहुत ज्यादा सोचने से कंधों और मन पर बोझ महसूस हो सकता है, इसलिए बीच बीच में विराम लें।

आज की सलाह: प्रेरणा को काम में बदलें और हर अच्छे मौके के साथ व्यावहारिक योजना भी जरूर रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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