मीन राशिफल 28 जुलाई: आज मन में साथ चल सकते हैं खुशी और भ्रम, बड़े दावे के बजाय ठोस कदम उठाएं
Aaj ka Meen Rashifal 28 July 2026: सूर्य और गुरु रचनात्मकता, समझ और आत्मविश्वास दे रहे हैं, जबकि शनि आपको संयमित रख रहा है। पढ़ें आज मीन राशि वालों का कैसा रहेगा 28 जुलाई का दिन।
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 28 जुलाई 2026: सुबह से ही जिम्मेदारी का भाव मजबूत रहेगा। काम, छवि, प्रदर्शन या लोगों की नजर में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है। किसी मीटिंग, पेशेवर बातचीत, प्रस्तुति या जरूरी निर्णय में आपकी बात सुनी जा सकती है। सराहना, सम्मान या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है, लेकिन उसके साथ अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी। इसलिए विनम्रता बनाए रखें। कारोबार से जुड़े लोगों को अलग अलग माध्यमों से संपर्क, पूछताछ या काम का मौका मिल सकता है। फिर भी हर प्रस्ताव पर तुरंत भरोसा करने के बजाय जांच जरूरी है। मन में एक साथ खुशी और हल्का भ्रम दोनों चल सकते हैं। शायद आप कुछ बातों में दूसरों की राय पर अधिक निर्भर महसूस करें। दिन के बाद के हिस्से में वातावरण हल्का होगा। मित्रों, टीम, नेटवर्क या समूह से सहयोग मिल सकता है। कोई अटका काम किसी परिचित की मदद से आगे बढ़े तो आश्चर्य नहीं। सूर्य और गुरु रचनात्मकता, समझ और आत्मविश्वास दे रहे हैं, जबकि शनि आपको संयमित रख रहा है। इसलिए बहुत बड़े दावे के बजाय ठोस कदम लें। यही तरीका आज सबसे सफल रहेगा।
मीन राशि वालों की कैसी रहेगी प्रेम और रिश्ते की स्थिति
रिश्तों में आपकी संवेदनशीलता और समझ दोनों काम आएंगी। सुबह आप जिम्मेदारियों में उलझे रह सकते हैं, जिससे साथी को समय कम मिले। अगर ऐसा है तो थोड़ी सी सूचना या स्नेह भरा व्यवहार दूरी कम कर देगा। प्रेम संबंध में प्रशंसा, सम्मान और भरोसा बढ़ सकता है। जो लोग नए रिश्ते को समझ रहे हैं, वे सामने वाले के इरादों को जल्दबाजी में न परखें। दिन ढलने पर मित्रवत ऊर्जा बढ़ेगी। साथी के साथ हल्की बातचीत, साथ की योजना या साझा लक्ष्य पर बात अच्छी रहेगी। अगर किसी बात पर भ्रम है, तो सीधे सवाल पूछें। अनुमान लगाने से उलझन बढ़ेगी। परिवार में आपका नरम व्यवहार माहौल संतुलित रखेगा।
मीन राशि वालों की कैसी रहेगी शिक्षा और करियर
करियर के लिहाज से यह दिन उपयोगी माना जा सकता है। पहले हिस्से में काम दिखेगा और परिणाम भी चर्चा में आ सकता है। वरिष्ठ, शिक्षक या क्लाइंट आपकी तैयारी नोटिस करेंगे। जो लोग व्यवसाय में हैं, उन्हें नए ऑर्डर, पूछताछ या रेफरल जैसी स्थितियां मिल सकती हैं, पर क्षमता देखकर ही वादा करें। विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक विषय, प्रस्तुति, लेखन और कॉन्सेप्ट समझने वाला समय अच्छा है। बुध घर और मानसिक ढांचे को सक्रिय कर रहा है, इसलिए शांत जगह में पढ़ेंगे तो अधिक फायदा होगा। शाम के बाद समूह अध्ययन, टीमवर्क, नेटवर्किंग और साझा प्रोजेक्ट में गति आएगी। एक बात ध्यान रखें कि खुशी में बिना सोचे कोई बड़ा फैसला न लें। पहले तथ्य, फिर निर्णय। यही क्रम लाभ देगा।
मीन राशि वालों की कैसी रहेगी धन और वित्त की स्थिति
पैसों के मामले में अवसर दिख सकते हैं, खासकर कामकाज से जुड़ी दिशा में। सुबह करियर से जुड़ा आर्थिक लाभ, भुगतान, ग्राहक संपर्क या आमदनी की उम्मीद बन सकती है। लेकिन जोखिम भरे निवेश या केवल अनुमान पर पैसा लगाने से बचना बेहतर रहेगा। जो भी करें, जांचकर करें और अपनी सीमा तय रखें। बाद के हिस्से में मित्रों या नेटवर्क से उपयोगी जानकारी मिल सकती है, जो आगे वित्तीय योजना में काम आएगी। खर्च भी हो सकते हैं, खासकर काम, सुविधा या दिनचर्या पर। बजट बनाकर चलेंगे तो संतोष रहेगा।
मीन राशि वालों का कैसा रहेगा स्वास्थ्य और कल्याण
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा होने से थकान देर से महसूस होगी। इसलिए शरीर के संकेत अनदेखे न करें। लंबे समय तक बैठे रहने, लगातार स्क्रीन देखने या एक साथ कई काम करने से मानसिक बोझ बढ़ सकता है। बीच बीच में छोटा ब्रेक लें। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी चाल जरूरी है। शाम का समय दोस्तों या पसंदीदा लोगों के साथ हल्का होकर बिताना मन को राहत देगा। नींद का समय बिगड़ने न दें।
आज की सलाह: तारीफ मिले तो संतुलन रखें, और बड़े फैसले केवल पूरी जानकारी के बाद लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र