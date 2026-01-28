Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Horoscope today 28 January 2026: Aaj ka Meen Rashifal love marriage money office life lover partner relationship
मीन राशिफल 28 जनवरी : पुराना प्यार फिर जीवन में आएगा, खूब पैसा बरसेगा, महिलाएं आज खरीदेंगी घर

मीन राशिफल 28 जनवरी : पुराना प्यार फिर जीवन में आएगा, खूब पैसा बरसेगा, महिलाएं आज खरीदेंगी घर

संक्षेप:

Pisces Horoscope today , Aaj ka Meen Rashifal 28 January : रिश्ते में छोटी मोटी खटपट के बावजूद आप अपनी लव लाइफ को अगले स्तर तक ले जाने में सफल रहेंगे। आज प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। पुराना प्यार फिर लाइफ में आएगा।

Jan 28, 2026 08:05 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Pisces Horoscope today , Aaj ka Meen Rashifal 28 january : प्यार के मामलों को सुलझाएं और एक साथ ज्यादा समय बिताने के बारे में सोचें। काम पर नई चुनौतियों को अपनाएं और जरूरी निवेश के फैसले लेने के लिए पैसों से जुड़े मामलों को सुलझाएं। रिश्ते में छोटी मोटी खटपट के बावजूद आप अपनी लव लाइफ को अगले स्तर तक ले जाने में सफल रहेंगे। आज प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। आर्थिक रूप से आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सेहत से जुड़ी कुछ छोटी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। मीन राशि के लोग संवेदनशील, कल्पनाशील और दयालु होते हैं। ये लोग कला, संगीत और अन्य रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं। ये हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मीन लव राशिफल

आज प्रेम संबंधों से जुड़े मामलों को संभलकर सुलझाएं क्योंकि रिश्ते में तनाव या विवाद की संभावना है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनका संबंध और मजबूत होगा और उन्हें माता-पिता का भी सहयोग मिलेगा। कुछ परिस्थितियों में आपको सकारात्मक रवैया बनाए रखना होगा। कुछ महिलाओं को विवाह के लिए अपने माता-पिता का समर्थन भी मिलेगा। आज पुराने लवर से जुड़े मुद्दों को सुलझाने का भी अच्छा दिन है, जिससे पुराना रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है।

मीन करियर राशिफल आज

पेशेवर जीवन में कुछ जोखिम सामने आ सकते हैं। लेखाकार, चिकित्सक, खिलाड़ी, फैशन डिजाइनर, विश्लेषक, वकील, जज और केमिस्ट्स के लिए दिन अपेक्षाकृत आरामदायक रहेगा। वहीं कानून व्यवस्था से जुड़े कर्मियों, सेना के जवानों, लेखकों, प्रकाशकों, आईटी प्रोफेशनल्स, शिक्षाविदों, कॉपीराइटर्स और आर्किटेक्ट्स को आज चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने पार्टनर के साथ पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। बिजनेस पार्टनर ज़रूरत के समय सहयोग न करने से आपको असहज स्थिति में डाल सकता है। हालांकि कल तक हालात सामान्य हो जाएंगे।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 28 जनवरी 2026: कुंभ राशि वालों की आज ऑफिस लाइफ चैलेंजिंग

मीन धन राशिफल

आज विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त होगा और आप समझदारी से सही फैसले लेने में सक्षम रहेंगे। परिवार में किसी खुशी या समारोह का आयोजन हो सकता है, जिसमें आपसे अच्छा-खासा योगदान अपेक्षित रहेगा। शेयर बाजार में निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। कुछ महिलाएं आज घर भी खरीद सकती हैं। जिनके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें फीस के लिए धन खर्च करना पड़ेगा। व्यवसायी प्रमोटर्स के माध्यम से फंड जुटाएंगे।

ये भी पढ़ें:Aaj ka Rashifal: कैसा रहेगा 28 जनवरी का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

मीन स्वास्थ्य राशिफल

सेहत पर नजर बनाए रखें। आज सांस से जुड़ी हल्की दिक्कत या कंपन हो सकते हैं। हृदय रोग का इतिहास रखने वाले वरिष्ठों को डॉक्टर से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऑफिस का तनाव घर न ले जाएं क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। वाहन चलाते समय या दोपहिया चलाते समय सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। बच्चों को खेलते समय हल्की चोट या कट लग सकते हैं।

ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 28 जनवरी 2026 : आज ऑफिस में प्रोफेशनल रहें, रिलेशनशिप में निष्पक्ष

मीन राशि के गुण

ताकत: संवेदनशील, सौंदर्यप्रिय, दयालु

कमजोरी: भावुक, निर्णय लेने में असमर्थ, अव्यावहारिक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 11

शुभ रत्न: पीला पुखराज

ये भी पढ़ें:कन्या राशिफल 28 जनवरी: इस जगह ना लगाएं अंधाधुंध पैसा, खर्चों को कंट्रोल करें

मीन राशि की अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी बनेगी: कन्या, मीन

ठीक ठाक बनेगी : मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम बनेगी : मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
pisces Pisces Horoscope Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने