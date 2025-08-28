Pisces Horoscope Today 28 August 2025 Aaj ka Meen rashi ka rashifal daily future prediction मीन राशिफल 28 अगस्त: आज सभी आर्थिक मामलों को सावधानी से संभालें, आपका प्यार खिलेगा, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Horoscope Today 28 August 2025 Aaj ka Meen rashi ka rashifal daily future prediction

मीन राशिफल 28 अगस्त: आज सभी आर्थिक मामलों को सावधानी से संभालें, आपका प्यार खिलेगा

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेThu, 28 Aug 2025 06:20 AM
मीन राशिफल 28 अगस्त: आज सभी आर्थिक मामलों को सावधानी से संभालें, आपका प्यार खिलेगा

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 28 अगस्त 2025: आज मीन राशि वालों को अपने रिलेशनशिप में परेशानियों को हल करना चाहिए और ऑफिस में बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहिए। आज धन और सेहत दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं।

मीन लव राशिफल- आज आपका प्यार खिलेगा और रिलेशनशिप परेशानियों से फ्री होगा। पुराने विवाद आज सुलझा लें। एक्स लवर के साथ पुनर्मिलन होगा जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव हो सकते हैं। कुछ लव अफेयर ज्यादा बातचीत की डिमांड करते हैं और आप अपने माता-पिता से भी प्यार के बारे में बातचीत कर सकते हैं। शादीशुदा जोड़ों को अपने परिवार को विवादों से दूर रखना चाहिए। महिला जातक आज कंसीव की उम्मीद कर सकते हैं। आपको वेकेशन पर कार्यभार संभालने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

मीन करियर राशिफल- अपने शेड्यूल पर टिके रहें और सुनिश्चित करें कि हर काम समय पर पूरा हो। टीम लीडरों और मैनेजरों को नए आइडिया को लागू करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग म्यूजिक, आर्ट्स और पेंटिंग जैसे क्रिएटिव फील्ड में हैं उन्हें अपना टैलेंट दिखाने के मौके मिलेंगे। जो छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, उन्हें अपना सपना साकार होता दिखेगा। पार्टनर के साथ तालमेल भरे रिश्ते बनाए रखें और जल्दबाजी में व्यावसायिक फैसला नहीं लें।

मीन आर्थिक राशिफल- सभी वित्तीय मुद्दों को सावधानी से संभालें। जबकि कल के लिए बचत करना महत्वपूर्ण है, आपको आज किसी जरूरतमंद मित्र या भाई-बहन की मदद करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आप स्मार्ट और लाभकारी आर्थिक फैसला ले सकते हैं, जिसमें घर का रेनोवेशन, वाहन खरीदना या नया घर खरीदना शामिल है। कुछ जातकों को बैंक लोन मिल सकता है और व्यापारी भाग्यशाली होंगे कि उन्हें प्रमोटरों से धन मिलेगा।

मीन सेहत राशिफल- आज आप अच्छे और हेल्दी रहने वाले हैं। गले में मामूली दर्द और पाचन से जुड़ी शिकायतों के बावजूद आप अच्छा करेंगे। महिलाओं को स्किन एलर्जी हो सकती है और कुछ बच्चों को ओरल हेल्थ से जुड़ी परेशानियां होंगी, जो सीरियस नहीं होंगी। पानी के अंदर की एक्टिविटी में भाग नहीं लें, खासकर जब आपको सांस लेने में समस्या हो। वाहन चलाते समय सभी ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और साथ ही एल्कोहल और तंबाकू दोनों का सेवन नहीं करें। आपको अपने डाइट में ज्यादा प्रोटीन और विटामिन शामिल करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

मीन राशि के लक्षण-

ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

