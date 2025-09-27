मीन राशिफल 27 सितंबर: आज शाम के समय न करें ये काम, होगा धन लाभ

Pisces Horoscope Today 27 September 2025 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

मीन लव लाइफ: साथ बात करते समय कोई भी टिप्पणी करते समय सावधान रहें, क्योंकि आपका पार्टनर कुछ शब्दों का गलत मतलब निकाल सकता है। इससे प्रेम संबंधों में दरार पड़ सकती है। मन की बात खुलकर कहना भी अच्छा रहेगा। बातचीत होना बेहद जरूरी है, खासकर लॉन्ग डिस्टेंस के प्रेम संबंधों में। आपके माता-पिता आपका सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने प्रेमी को उनसे मिलवाने पर भी विचार कर सकते हैं। आज आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति के आने की भी उम्मीद हो सकती है।

करियर राशिफल: टीम प्रोजेक्ट पर काम करते समय अहंकार को अपने और टीम के सदस्यों के बीच न आने दें। कुछ सरकारी कर्मचारी महत्वपूर्ण पॉलिसी-संबंधी डिसीजन ले सकते हैं। क्लाइंट्स से निपटते समय आपको डिप्लोमेटिक रवैया अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। शिक्षकों, मार्केटिंग और एनीमेशन से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यवसायियों को पार्टनरशिप में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ जातकों को टैक्स संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ व्यापारी स्थान परिवर्तन के फैसले को लेकर भी असमंजस में रहेंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: आज धन का आगमन होगा। आपको पिछले इन्वेस्टमेंट से धन मिल सकता है। कुछ व्यवसायियों को विदेशी मुद्रा के रूप में भी भुगतान प्राप्त हो सकता है। लग्जरी से जुड़ी खरीदारी पर नजर रखना अच्छा रहेगा, जबकि कुछ महिलाएं संपत्ति खरीदने या बेचने की इच्छुक होंगी। आप परिवार में किसी संपत्ति संबंधी मुद्दे को सुलझाने के लिए भी आज का दिन चुन सकते हैं। जो लोग किसी नए बिजनेस में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें नई पार्टनरशिप मिल सकती है।

सेहत राशिफल: आपको सेहत से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए ऑफिस और पर्सनल जीवन में संतुलन बनाए रखना अच्छा रहेगा। परिवार के साथ अधिक समय बिताएं। कुछ जातक आज पेट की समस्या के कारण महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। गर्भवती महिलाओं को दोपहिया वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों को शाम के समय खेलते समय सावधान रहना चाहिए। बुजुर्गों को सांस संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, जिसके लिए आज ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ