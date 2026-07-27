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मीन राशिफल 27 जुलाई: आज शनि की वजह से खुद के लिए होंगे ज्यादा कठोर, चंद्रमा दिलाएगा उपलब्धि

By Anita Baranwal
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Aaj ka Meen Rashifal 27 July 2026: परिवार में किसी की तबीयत, सुविधा या घरेलू व्यवस्था को लेकर संवेदनशील रहें। नौकरी में आपका भरोसेमंद रवैया नोटिस किया जा सकता है। पढ़ें कैसा रहेगा आज का मीन राशिफल 27 जुलाई 2026।

Pisces Horoscope Today 27 July 2026
आज का मीन राशिफल 27 जुलाई 2027

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 27 जुलाई 2026: कामकाज की स्थिति में सुधार का एहसास होगा। जो चिंता पिछले दिनों बिना वजह मन पर बैठी थी, वह धीरे धीरे कम हो सकती है। जिम्मेदारियां रहेंगी, लेकिन उन्हें संभालने की आपकी क्षमता भी साफ दिखेगी। वरिष्ठ, अनुभवी या प्रभावशाली लोगों से संपर्क बन सकता है और उनसे दिशा या उपयोगी सलाह मिल सकती है। सार्वजनिक छवि, काम की प्रतिष्ठा और पेशेवर व्यवहार पर आपका ध्यान रहेगा। चंद्रमा करियर वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए दिन का केंद्र काम, जिम्मेदारी और उपलब्धि रहेगा। शनि की वजह से आप अपने ऊपर ज्यादा कठोर भी हो सकते हैं, इसलिए हर छोटी कमी पर खुद को न आंकें। घर और परिवार के बीच संतुलन रखने की जरूरत होगी। पिता तुल्य व्यक्ति या घर के बड़े की स्थिति को लेकर राहत मिल सकती है, जबकि मां या घर के माहौल को लेकर थोड़ा ध्यान देना अच्छा रहेगा। दिन व्यस्त रहेगा, मगर यही व्यस्तता आपकी बेचैनी कम करेगी। सही लोगों के साथ समय बिताना और कामों को क्रम से पूरा करना आपको मानसिक संतुलन देगा।

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मीन राशि वालों की कैसी रहेगी प्रेम और रिश्ते की स्थिति

रिश्तों में कोमलता और निकटता बढ़ सकती है। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिले तो मन हल्का होगा। आपका मूड सामान्य से ज्यादा रोमांटिक रह सकता है, लेकिन केवल भावना नहीं, साथ में समझदारी भी जरूरी है। जो बात आप काम के दबाव में टालते रहे, उसे प्यार से कह सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी रहेगा। परिवार में किसी की तबीयत, सुविधा या घरेलू व्यवस्था को लेकर संवेदनशील रहें। घर का शांत माहौल आपके प्रेम जीवन को भी बेहतर करेगा।

मीन राशि वालों की कैसी रहेगी शिक्षा और करियर की स्थिति

करियर के लिए दिन मजबूत है। काम की स्थिति सुधरने, नई जिम्मेदारी मिलने या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मदद मिलने की संभावना है। नौकरी में आपका भरोसेमंद रवैया नोटिस किया जा सकता है। जो लोग बदलाव, बेहतर भूमिका या स्थिर कार्य व्यवस्था चाहते हैं, वे तैयारी पर ध्यान दें। व्यवसाय में भी संपर्क और प्रतिष्ठा काम आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह एकाग्रता वाला दिन है। पढ़ाई में मन लगेगा, खासकर अगर आपने पहले से योजना बना रखी है। लेखन, रिविजन, प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट समझने वाले काम में प्रगति होगी। घर का माहौल पढ़ाई पर असर डाल सकता है, इसलिए अपना कोना व्यवस्थित रखें।

मीन राशि वालों की कैसी रहेगी धन और वित्त की स्थिति

आर्थिक मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है, खासकर घर, सुविधा, कामकाज या परिवार से जुड़े भुगतान के कारण। फिर भी स्थिति संभलने लायक रहेगी। संपत्ति, घर या साझा दस्तावेज से जुड़ी बातों में जल्दबाजी न करें। अगर किसी चीज को साथी के नाम, परिवार के नाम या संयुक्त रूप से लेना हो, तो कागज अच्छी तरह देखें। खर्च जरूरी कामों पर हो तो ठीक है, पर दिखावे या अचानक खरीद से बचना बेहतर रहेगा। नियमित बचत बनाए रखें।

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मीन राशि वालों की कैसी रहेगी स्वास्थ्य और कल्याण की स्थिति

मानसिक चिंता कम होने से शरीर भी हल्का लगेगा, लेकिन काम की अधिकता से थकान जमा हो सकती है। दिन भर बिना ब्रेक के चलते रहना सही नहीं होगा। मां या घर के किसी सदस्य की चिंता से भावनात्मक दबाव बढ़ सकता है। समय पर भोजन, थोड़ी वॉक और पर्याप्त नींद आज बहुत जरूरी है। मन शांत रहे तो ऊर्जा टिकेगी।

आज की सलाह: काम में आगे बढ़ें, पर घर और अपने आराम की जरूरत को नजरअंदाज बिल्कुल न करें।

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लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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