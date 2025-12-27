Hindustan Hindi News
मीन राशिफल 27 दिसंबर 2025: संघर्ष के बाद मिलेगी राहत, चुनौतियों के बीच खुद को करेंगे साबित

मीन राशिफल 27 दिसंबर 2025: संघर्ष के बाद मिलेगी राहत, चुनौतियों के बीच खुद को करेंगे साबित

संक्षेप:

Pisces Horoscope Today 27 December 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वालों को प्यार और काम दोनों में आज चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

Dec 27, 2025 07:14 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 27 दिसंबर 2025 : मीन राशि वालों को प्यार और काम दोनों में आज चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हार मानने की जरूरत नहीं है। समस्याओं का सामना करेंगे तो आप और मजबूत बनेंगे। पैसों से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, लेकिन सेहत आज अच्छी बनी रहेगी। सकारात्मक सोच बनाए रखें, इसका असर आपके रिश्ते पर भी दिखेगा। काम से जुड़ी परेशानियों को मेहनत और लगन से दूर कर पाएंगे। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन पैसों के मामले में समझदारी से कदम उठाने की जरूरत है।

मीन राशि का लव राशिफल: आज रिश्ते में हल्की खटास हो सकती है, लेकिन समय रहते बात संभाल ली तो मामला बिगड़ेगा नहीं। प्रेम संबंधों में खुलकर और साफ बात करना बहुत जरूरी है। साथ में ज्यादा समय बिताएं। किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी रिश्ते को उलझा सकती है, इसलिए शुरुआत में ही इसे रोकें। सिंगल लोगों को कोई नया और दिलचस्प इंसान मिल सकता है, लेकिन प्रपोज़ करने से पहले हर पहलू सोच लें। शादी के योग भी बन रहे हैं।

मीन राशि का करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी मेहनत और कमिटमेंट अच्छे नतीजे दिलाएंगे। टीम मीटिंग में नए और क्रिएटिव आइडिया देने पड़ सकते हैं। कॉपीराइटर, डिजाइनर, एनिमेटर और आईटी प्रोफेशनल्स को विदेशी क्लाइंट्स से तारीफ मिल सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी आज सफलता मिल सकती है। लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, किताबें, फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कारोबारियों को दिन बढ़ने के साथ कुछ परेशानियां आ सकती हैं। हायर स्टडी के लिए कोशिश कर रहे छात्रों को एडमिशन मिलने के योग हैं।

मीन राशि का आर्थिक राशिफल: पुराना निवेश उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं देगा और बकाया चुकाने में भी दिक्कत हो सकती है। निवेश के फैसले सोच-समझकर लें। शेयर बाजार और सट्टा कारोबार से दूरी बनाए रखें। भाई-बहन या दोस्तों के साथ पैसों को लेकर बहस से बचें, वरना बात बिगड़ सकती है। आज गुस्से पर काबू रखना जरूरी है। बड़े दान-पुण्य से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा।

मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल: दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज से करें, मेडिटेशन भी आज काफी फायदेमंद रहेगा। भावनाओं पर कंट्रोल रखें। गर्भवती महिलाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स से दूर रहना चाहिए। ज्यादा पानी पिएं और जंक फूड से बचें। कुछ महिलाओं के लिए गर्भधारण के योग बन सकते हैं, जो शुभ संकेत है। बच्चों को वायरल बुखार, गले में दर्द या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
