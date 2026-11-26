Aaj ka meen rashifal: आज मीन राशि वालों के लिए संपत्ति की खरीद के लिए दिन अनुकूल है। अनपेक्षित धन मिलने के योग हैं और जीवनसाथी का सहयोग घर की खुशी बढ़ाएगा। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।

मकान या भूखंड खरीदने की योजना लाभकारी सौदे की ओर बढ़ सकती है। अनपेक्षित स्रोत से धन मिलने के भी योग हैं। पैसे की यह संभावना घर से जुड़ी इच्छा को फिर प्रमुख बनाएगी। आज का दिन खुशी से भरा रहेगा और घरेलू वातावरण में मेलजोल होगा। जीवनसाथी का साथ अलगअलग जिम्मेदारियों में सहारा देगा। सिंह राशि के छठे भाव में केतु रोज की प्रतिस्पर्धा या काम की खींचतान से पीछे हटने का भाव देगा। हर बात में उलझे रहने की इच्छा कम होगी। अपने हिस्से का काम करके घर की शांति की ओर लौटना अच्छा लगेगा। आर्थिक उम्मीद के बीच पढ़ाई का ध्यान भटकना आज की साफ सावधानी है। विद्यार्थी मन की इस ढील को पहचानेंगे तो दिन का जरूरी हिस्सा संभाल सकेंगे।

आज का मीन करियर राशिफल फोन पर पहल करने और जरूरी बात आगे रखने के लिए दिन अनुकूल है। किसी छोटे काम के सिलसिले में बाहर जाना भी सहज रहेगा। बातचीत शुरू करने का संकोच कम होगा और अपने प्रश्न साफ रख सकेंगे। काम की प्रतिस्पर्धा से थोड़ा हटकर रहने का मन रहेगा, जिससे अनावश्यक खींचतान बोझ लगेगी। नौकरी में परिचित जिम्मेदारी निभाना अधिक अच्छा लगेगा। विद्यार्थियों की एकाग्रता कम होने की संभावना है। पढ़ते समय घर की बात या कोई दूसरी इच्छा ध्यान खींचेगी। सामग्री सामने होने पर भी मन बारबार दूसरी ओर जाएगा। इससे अपनी तैयारी अधूरी लग सकती है। पढ़ाई को छोटे हिस्से में बांटकर एक हिस्सा पूरा करें। दिन का हर समय समान एकाग्रता वाला रहने की अपेक्षा मन पर दबाव बढ़ाएगी।

आज का मीन आर्थिक राशिफल किसी ऐसे स्रोत से रकम मिलने की संभावना है, जिसकी नियमित आमदनी में गिनती नहीं होती। इससे आर्थिक स्थिति को लेकर राहत की उम्मीद बनेगी। मकान या भूखंड लेने की सोच रहे हैं तो सौदा लाभकारी रहने के योग हैं। यह संभावना खरीद पर गंभीर बातचीत को आगे बढ़ा सकती है। तुला राशि के आठवें भाव में स्वराशि का शुक्र स्नेह और सुखसुविधा पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। अपने शौक के लिए भी रकम निकालने का मन होगा। संपत्ति की योजना और निजी पसंद का खर्च एक साथ ध्यान मांगेंगे। पैसे मिलने की संभावना को तय प्राप्ति मानकर प्रतिबद्धता न बढ़ाएं। खरीद से जुड़ी कुल आर्थिक क्षमता स्पष्ट रखकर ही आगे की बातचीत करें।

आज का मीन लव राशिफल घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा और जीवनसाथी हर मोर्चे पर साथ देने की भावना रखेगा। साझा जिम्मेदारी की बात होगी तो अकेले बोझ उठाने का एहसास कम रहेगा। भाईबहनों से बातचीत अच्छी होगी। छोटी पहल से संपर्क का सिलसिला चलेगा और घर की बात सहजता से साझा होगी। चंद्रमा दिन की शुरुआत में वृषभ राशि के तीसरे भाव में रहेगा, फिर सुबह के शुरुआती हिस्से में मिथुन राशि के चौथे भाव में आएगा। पहले फोन और छोटी यात्रा अनुकूल रहेंगे। उसके बाद माता और घर का आराम मन को खींचेगा। परिवार की शाम सुखद होगी। अपनों के बीच बैठकर दिन की बात कहने में संतोष मिलेगा। साथी के सहयोग के लिए साथ का शांत समय निकालें।

आज का मीन स्वास्थ्य राशिफल खुश घरेलू वातावरण मन को राहत देगा। दिन के शुरुआती हिस्से की सक्रियता के बाद घर में आराम करना अच्छा लगेगा। काम की खींचतान से दूरी चाहने के कारण शरीर की सहज गति पर अधिक ध्यान जाएगा। सेहत की छोटी उलझन के बारे में बारबार सोचते रहने से हटने का मन भी होगा। किसी वास्तविक तकलीफ को टालना फिर भी उचित नहीं होगा। जरूरत होने पर चिकित्सक की सलाह लें। परिवार के बीच समय और सामान्य दिनचर्या से मानसिक आराम मिलेगा। पढ़ाई में भटकाव को अपनी पूरी क्षमता की कमी मानना मन पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। शाम का शांत वातावरण राहत देगा और घर में अपनापन बना रहेगा।

शुभ अंक २

शुभ रंग सफेद

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें घर खरीदने की योजना जीवनसाथी के साथ बैठकर स्पष्ट करें।

क्या न करें पढ़ाई के समय हर फोन आते ही विषय अधूरा न छोड़ें।