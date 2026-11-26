आज का मीन राशिफल 26 नवंबर 2026: अनपेक्षित स्रोत से धन मिलने के योग, परिवार की शाम होगी सुखद
Aaj ka meen rashifal: आज मीन राशि वालों के लिए संपत्ति की खरीद के लिए दिन अनुकूल है। अनपेक्षित धन मिलने के योग हैं और जीवनसाथी का सहयोग घर की खुशी बढ़ाएगा। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
मकान या भूखंड खरीदने की योजना लाभकारी सौदे की ओर बढ़ सकती है। अनपेक्षित स्रोत से धन मिलने के भी योग हैं। पैसे की यह संभावना घर से जुड़ी इच्छा को फिर प्रमुख बनाएगी। आज का दिन खुशी से भरा रहेगा और घरेलू वातावरण में मेलजोल होगा। जीवनसाथी का साथ अलगअलग जिम्मेदारियों में सहारा देगा। सिंह राशि के छठे भाव में केतु रोज की प्रतिस्पर्धा या काम की खींचतान से पीछे हटने का भाव देगा। हर बात में उलझे रहने की इच्छा कम होगी। अपने हिस्से का काम करके घर की शांति की ओर लौटना अच्छा लगेगा। आर्थिक उम्मीद के बीच पढ़ाई का ध्यान भटकना आज की साफ सावधानी है। विद्यार्थी मन की इस ढील को पहचानेंगे तो दिन का जरूरी हिस्सा संभाल सकेंगे।
आज का मीन करियर राशिफल
फोन पर पहल करने और जरूरी बात आगे रखने के लिए दिन अनुकूल है। किसी छोटे काम के सिलसिले में बाहर जाना भी सहज रहेगा। बातचीत शुरू करने का संकोच कम होगा और अपने प्रश्न साफ रख सकेंगे। काम की प्रतिस्पर्धा से थोड़ा हटकर रहने का मन रहेगा, जिससे अनावश्यक खींचतान बोझ लगेगी। नौकरी में परिचित जिम्मेदारी निभाना अधिक अच्छा लगेगा। विद्यार्थियों की एकाग्रता कम होने की संभावना है। पढ़ते समय घर की बात या कोई दूसरी इच्छा ध्यान खींचेगी। सामग्री सामने होने पर भी मन बारबार दूसरी ओर जाएगा। इससे अपनी तैयारी अधूरी लग सकती है। पढ़ाई को छोटे हिस्से में बांटकर एक हिस्सा पूरा करें। दिन का हर समय समान एकाग्रता वाला रहने की अपेक्षा मन पर दबाव बढ़ाएगी।
आज का मीन आर्थिक राशिफल
किसी ऐसे स्रोत से रकम मिलने की संभावना है, जिसकी नियमित आमदनी में गिनती नहीं होती। इससे आर्थिक स्थिति को लेकर राहत की उम्मीद बनेगी। मकान या भूखंड लेने की सोच रहे हैं तो सौदा लाभकारी रहने के योग हैं। यह संभावना खरीद पर गंभीर बातचीत को आगे बढ़ा सकती है। तुला राशि के आठवें भाव में स्वराशि का शुक्र स्नेह और सुखसुविधा पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। अपने शौक के लिए भी रकम निकालने का मन होगा। संपत्ति की योजना और निजी पसंद का खर्च एक साथ ध्यान मांगेंगे। पैसे मिलने की संभावना को तय प्राप्ति मानकर प्रतिबद्धता न बढ़ाएं। खरीद से जुड़ी कुल आर्थिक क्षमता स्पष्ट रखकर ही आगे की बातचीत करें।
आज का मीन लव राशिफल
घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा और जीवनसाथी हर मोर्चे पर साथ देने की भावना रखेगा। साझा जिम्मेदारी की बात होगी तो अकेले बोझ उठाने का एहसास कम रहेगा। भाईबहनों से बातचीत अच्छी होगी। छोटी पहल से संपर्क का सिलसिला चलेगा और घर की बात सहजता से साझा होगी। चंद्रमा दिन की शुरुआत में वृषभ राशि के तीसरे भाव में रहेगा, फिर सुबह के शुरुआती हिस्से में मिथुन राशि के चौथे भाव में आएगा। पहले फोन और छोटी यात्रा अनुकूल रहेंगे। उसके बाद माता और घर का आराम मन को खींचेगा। परिवार की शाम सुखद होगी। अपनों के बीच बैठकर दिन की बात कहने में संतोष मिलेगा। साथी के सहयोग के लिए साथ का शांत समय निकालें।
आज का मीन स्वास्थ्य राशिफल
खुश घरेलू वातावरण मन को राहत देगा। दिन के शुरुआती हिस्से की सक्रियता के बाद घर में आराम करना अच्छा लगेगा। काम की खींचतान से दूरी चाहने के कारण शरीर की सहज गति पर अधिक ध्यान जाएगा। सेहत की छोटी उलझन के बारे में बारबार सोचते रहने से हटने का मन भी होगा। किसी वास्तविक तकलीफ को टालना फिर भी उचित नहीं होगा। जरूरत होने पर चिकित्सक की सलाह लें। परिवार के बीच समय और सामान्य दिनचर्या से मानसिक आराम मिलेगा। पढ़ाई में भटकाव को अपनी पूरी क्षमता की कमी मानना मन पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। शाम का शांत वातावरण राहत देगा और घर में अपनापन बना रहेगा।
ग्रहों का आपकी जन्मकुंडली पर ग्रहों का कैसा है प्रभाव?? धन, परिवार, सफलता और उन्नति से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री लाइव चैट करें।
शुभ अंक
२
शुभ रंग
सफेद
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
घर खरीदने की योजना जीवनसाथी के साथ बैठकर स्पष्ट करें।
क्या न करें
पढ़ाई के समय हर फोन आते ही विषय अधूरा न छोड़ें।
कल का राशिफल
कल तनाव से राहत मिलेगी। परिवार और मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। किसी समारोह में जाने, वाहन खरीदने या माता-पिता से धन मिलने की संभावना है। माता से मधुरता और बचत के योग रहेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र