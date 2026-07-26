मीन राशिफल 26 जुलाई 2026: सुबह की प्लानिंग दिलाएगी सफलता, शाम तक मिल सकती है खुशखबरी
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। सुबह किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और सही योजना आपके काम आएगी, जबकि दोपहर के बाद कामकाज और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। करियर में नई जिम्मेदारी या अवसर मिलने के संकेत हैं और मेहनत की सराहना भी हो सकती है।
Pisces Horoscope Today 26 July 2026: मीन राशि के लोगों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। सुबह किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह या पुराना अनुभव आपके काम आ सकता है। अगर किसी नई योजना पर काम शुरू करना चाहते हैं तो समय ठीक रहेगा। दोपहर के बाद कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी और आपकी जिम्मेदारियां भी पहले से ज्यादा रहेंगी। ऑफिस या कारोबार में आपके काम पर लोगों की नजर रहेगी। अगर कोई नया मौका मिले तो उसे हाथ से न जाने दें। आज खुद पर भरोसा रखना सबसे जरूरी होगा। कई बार आप जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने से काम आसान नहीं होगा। जो जिम्मेदारी मिले, उसे पूरे भरोसे के साथ निभाएं। शाम तक किसी काम की तारीफ या अच्छी खबर भी मिल सकती है।
मीन राशि का लव राशिफल
रिश्तों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। सुबह परिवार या साथी के साथ भविष्य की किसी बात पर खुलकर बातचीत हो सकती है। अगर कहीं घूमने या कोई नई योजना बनाने की सोच रहे हैं तो उस पर भी बात आगे बढ़ सकती है। दिन चढ़ने के साथ काम की व्यस्तता बढ़ेगी, इसलिए रिश्तों के लिए भी थोड़ा समय निकालें। जीवनसाथी का साथ मिलेगा और उनकी बातों से मन हल्का रहेगा। प्रेम संबंध में छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें। अगर सामने वाला थोड़ा चुप है तो उसे थोड़ा समय दें। बच्चों की किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन गुस्से के बजाय प्यार से समझाना बेहतर रहेगा।
मीन राशि का करियर राशिफल
कामकाज के लिहाज से दिन अच्छा कहा जा सकता है। दोपहर के बाद अधिकारी आपकी मेहनत की तारीफ कर सकते हैं। कोई नई जिम्मेदारी या नया मौका भी मिल सकता है। कारोबार करने वाले लोग काम बढ़ाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन पहले खर्च और मुनाफे का हिसाब अच्छी तरह देख लें। विद्यार्थियों के लिए सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे बेहतर रहेगा। मुश्किल विषय पहले पढ़ें और जरूरी नोट्स तैयार कर लें। अगर नौकरी बदलने, इंटरव्यू देने या किसी नई जगह आवेदन करने की सोच रहे हैं तो दिन आपके पक्ष में रहेगा।
मीन राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। मेहनत का फल मिलने की उम्मीद है। कुछ लोगों को अतिरिक्त कमाई का मौका भी मिल सकता है। हालांकि घर या काम से जुड़ी जरूरतों पर खर्च भी होगा। किसी भी तरह का बड़ा निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है। सोच-समझकर खर्च करेंगे तो स्थिति संतुलित बनी रहेगी।
मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आज सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन काम का दबाव थकान बढ़ा सकता है। सुबह थोड़ा टहलना या हल्की एक्सरसाइज करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दिनभर पानी पीते रहें और समय पर खाना खाएं। देर रात तक जागने से बचें। अगर कई दिनों से लगातार भागदौड़ चल रही है तो शाम को थोड़ा आराम जरूर करें। इससे अगले दिन भी शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी।
आज की सलाह
सुबह ही दिन की योजना बना लें। पूरे दिन उसी के हिसाब से काम करेंगे तो बेहतर नतीजे मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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