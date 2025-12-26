Pisces Horoscope Today : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 दिसंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Pisces Horoscope Today 26 December 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वाले आज प्रेम से जुड़ी परेशानियों को खुले दिमाग से सुलझाने की कोशिश करें।

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 26 दिसंबर 2025 : मीन राशि वाले आज प्रेम से जुड़ी परेशानियों को खुले दिमाग से सुलझाने की कोशिश करें। प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलेगी। पैसों का साथ रहेगा, लेकिन सेहत को लेकर हल्की परेशानियां हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में खुशी तलाशें। कामकाज से जुड़े अहम कामों को संभालते समय सावधानी रखें। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। सेहत को लेकर हल्की परेशानियां हो सकती हैं।

मीन राशि का लव राशिफल: मीन राशि वाले आज रोमांटिक रिश्ते में खुशी ढूंढने की कोशिश करें। ईगो से जुड़ी छोटी-छोटी बातें रिश्ते में रुकावट बन सकती हैं। किसी दोस्त या रिश्तेदार की दखलअंदाजी भी परेशानी बढ़ा सकती है, जिसे समय रहते सुलझाना जरूरी होगा। अपने पार्टनर को गिफ्ट देकर या लॉन्ग ड्राइव पर ले जाकर सरप्राइज दे सकते हैं। साथी की भावनाओं को समझें और किसी भी बड़े फैसले में उनकी राय को अहमियत दें। संवेदनशीलता और समझदारी से रिश्ता मजबूत होगा।

मीन राशि का करियर राशिफल: मीन राशि वालों को आज किसी क्लाइंट की ओर से आपके काम की क्वालिटी को लेकर शिकायत आ सकती है। वहीं कुछ महिलाओं को बेहतर पैकेज के साथ नई नौकरी का मौका मिल सकता है। नौकरी के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है या क्लाइंट के ऑफिस जाना हो सकता है। राइटर, डिजाइनर और एनिमेटर जैसे क्रिएटिव प्रोफेशन से जुड़े लोगों को आज आर्थिक और प्रोफेशनल लाभ मिल सकता है। सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें, इससे काम का माहौल बेहतर रहेगा। छात्रों को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी।

मीन राशि का आर्थिक राशिफल: आज समृद्धि आपके साथ रहेगी और आप समझदारी से आर्थिक फैसले ले पाएंगे। अतिरिक्त आमदनी से आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी। शेयर बाजार में किस्मत आजमाने का भी योग है। मीन राशि वालों के लिए नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी दिन अच्छा है। परिवार से जुड़ी आर्थिक परेशानियों से राहत मिल सकती है। कारोबारियों के लिए नया बिजनेस शुरू करने का सही समय है, क्योंकि फंड की कोई कमी नहीं रहेगी।

मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल: मीन राशि वालों को आज वायरल बुखार, गले में खराश, जोड़ों में दर्द या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में दोपहिया वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतें। सीनियर लोगों को ज्यादा चलने या चढ़ाई वाले कामों से बचना चाहिए। बच्चों को त्वचा या दांतों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। हेलमेट पहनें और रोड रेज से दूर रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com