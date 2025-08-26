Pisces Horoscope Today 26 August 2025 Aaj ka Meen rashifal daily future prediction मीन राशिफल 26 अगस्त: किसी दोस्त या रिश्तेदार की कर सकते हैं आर्थिक मदद, पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Pisces Horoscope Today 26 August 2025 Aaj ka Meen rashifal daily future prediction

मीन राशिफल 26 अगस्त: किसी दोस्त या रिश्तेदार की कर सकते हैं आर्थिक मदद, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेTue, 26 Aug 2025 06:18 AM
मीन राशिफल 26 अगस्त: किसी दोस्त या रिश्तेदार की कर सकते हैं आर्थिक मदद, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 26 अगस्त 2025: हर रोमांटिक मामले को धैर्य के साथ हल करें। ऑफिस में नए मौके आपकी क्षमता साबित करने के लिए अच्छे मौके का प्रॉमिस करते हैं। आर्थिक मामले आज ही निपटा लें और सुरक्षित लाइफस्टाइल पर विचार करें।

मीन लव राशिफल- लवर की प्राथमिकताओं को लेकर सेंसटिव रहें और इससे आपको रिलेशनशिप मजबूत करने में मदद मिलेगी। आपको उन परेशानियों को हल करने के लिए मैच्योर होने की जरूरत है जो वरना खतरनाक स्थितियों बन सकती हैं। आपको फैमिली से जुड़े उन मामलों को हल के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो रिलेशनशिप में खटास ला सकते हैं। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है और इससे उनके लाइफ में खुशियां आ सकती हैं। शादीशुदा महिलाएं भी पारिवारिक रास्ते पर चलने पर विचार कर सकती हैं।

मीन करियर राशिफल- प्रोफेशनल उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रयास करनी चाहिए। वर्कप्लेस पर कई चैलेंज आ सकते हैं। टीम मीटिंग में टीम लीडरों को नए आइडिया की जरूरत हो सकती है। मैनेजमेंट आपके कमिटमेंट को पहचानेगा और आपको जल्द ही रिवार्ड देगा। लॉयर मुश्किल कानूनी मामले जीत सकते हैं और एक्टर्स को दिन के दूसरे भाग में आकर्षक कास्टिंग कॉल मिलेंगी। कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट आज आपकी कोशिशों की तारीफ करेंगे। बिजनेसमैन भी अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि आज नए एरिया और जगहों पर निवेश करने का अच्छा समय है।

मीन आर्थिक राशिफल- पैसों से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। कुछ महिलाएं किसी संपत्ति को बेचने में सफल होंगी, जबकि दिन का दूसरा भाग बिजनेस पार्टनर्स के साथ आर्थिक मामले को सुलझाने के लिए भी अच्छा है। आप नई संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना पर आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी जरूरतमंद फ्रेंड या रिश्तेदार को आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। लेकिन कंफर्म करें कि आपको अगले कुछ समय में पैसे वापस मिल जाएंगे।

मीन सेहत राशिफल- आपकी सेहत आज एक प्रमुख कारक है जिसे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत हो सकती है। कार्डियक या किडनी की बीमारी के इतिहास वाले लोगों को मेडिकल केयर की जरूरत होगी। बच्चों और महिला जातकों को आज वायरल फीवर, पेट दर्द, पाचन से जुड़ी परेशानी और माइग्रेन हो सकता है। बड़े-बुजुर्गों को बस या ट्रेन में चढ़ते समय भी सतर्क रहना चाहिए। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं या एडवेंचर्स एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं उन्हें रिस्क से बचना चाहिए।

मीन राशि के लक्षण-

ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

