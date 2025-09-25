मीन राशिफल 25 सितंबर: आज बड़े खर्च से पहले फैमिली के किसी भरोसेमंद व्यक्ति से लें सलाह

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 25 सितंबर 2025: मीन राशि वालों आज आपका अंतर्ज्ञान छोटे-छोटे काम की डिटेल को हाईलाइट करता है। सिंपल क्रिएटिव टास्कों और हल्के आराम पर ध्यान दें। ज्यादा सोचने से बचें, शांति के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। घर पर बीमार व्यक्ति को मदद करें। आर्थिक विकल्पों का सावधानी से रिव्यू करें। कलात्मक विचारों को जल्दी से पकड़ें ताकि वे खो न जाएं। दोस्तों के साथ एक प्यार भरे शब्द शेयर करें।

मीन लव राशिफल- आज आपकी फीलिंग्स कोमल और स्पष्ट हैं। आपको जो चाहिए उसके बारे में सरलता से बोलें और जब अन्य लोग फीलिंग्स शेयर करें तो सुनें, छोटे-छोटे दया से भरे एक्ट रिश्तों को मजबूत करते हैं। अगर सिंगल हैं, तो एक शांत ग्रुप एक्टिविटी में शामिल हों जहां आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो शांत बातचीत और साझा शौक का आनंद लेते हैं। कपल विचारों से भरे इशारों और स्थिर मौजूदगी में गर्मजोशी पाते हैं, एक सिंपल साझा टास्क या आरामदायक शाम की प्लानिंग बनाएं।

मीन करियर राशिफल- ऑफिस में क्रिएटिव हलों को चुनते समय अपने अंतर्ज्ञान को फॉलो करें। स्पष्ट नोट्स और सिंपल प्लानिंग शेयर करें ताकि टीम मेंबर आसानी से आपको सपोर्ट कर सकें। एक समय में एक ही क्रिएटिव टास्क निपटाएँ और बहुत सारी चीजें एक साथ करने से बचें। किसी ऐसे कलीग को मदद का ऑफर करें जो अनिश्चित लगता है, आपके शांत शब्दों से फर्क पड़ेगा। विचारों के लिए एक छोटी नोटबुक रखें और ब्रेक के बाद उन्हें व्यवस्थित करें।

मीन आर्थिक राशिफल- पैसों से जुड़े मामले विचारशील रिव्यू की मांग करते हैं। यह जानने के लिए कि धन कहां जाता है, बिलों को चेक करें और महत्वपूर्ण पर्ची छांटें। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें और किसी भी ऑनलाइन खरीदारी से पहले कीमतों की तुलना करने के लिए रुकें। अगर बचत करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आराम बढ़ाने के लिए एक छोटी सी रेगुलर जमा राशि शुरू करें। बड़े खर्च से पहले फैमिली के किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें। अभी किए गए सिंपल सोच-समझकर किए गए ऑप्सन बाद में चिंता को कम करते हैं और स्थिर आर्थिक आत्मविश्वास पैदा लाते हैं और ग्रोथ को साप्ताहिक रूप से ट्रैक करते हैं।

मीन सेहत राशिफल- आज अपने बॉडी का ख्याल रखें। मांसपेशियों को गर्म करने और स्थिर सांस लेने के लिए हल्के योग या स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें। स्थाई एनर्जी के लिए भरपूर सब्जियां, साबुत अनाज और फलियां से भरा पौष्टिक वेजिटेरियन खाना खाएं। पास में पानी रखें और थकने पर आराम करें। बाहर थोड़ी देर टहलने से उत्साह बढ़ता है और पाचन में मदद मिलती है। सोने से पहले हैवी स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें और तनाव कम करने के लिए पांच मिनट तक शांत सांस लेने की प्रैक्टिस करें।

मीन राशि के लक्षण- ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com