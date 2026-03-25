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मीन राशिफल 25 मार्च 2026: ध्यान से सुनें पार्टनर की बात, ऑफिस में ऐसे करें काम की शुरुआत, इमरजेंसी के लिए रखें पैसा

Mar 25, 2026 06:49 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Pisces Horoscope Today 25 March 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 25 मार्च का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।

मीन राशिफल 25 मार्च 2026: ध्यान से सुनें पार्टनर की बात, ऑफिस में ऐसे करें काम की शुरुआत, इमरजेंसी के लिए रखें पैसा

Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 25 मार्च 2026: आज आपकी इमेजिनेशन पावर आपको सही और समझदारी भरे फैसले लेने में मदद करेगी। प्यार से की गई बातचीत नए रास्ते खोल सकती है। आज की छोटी बचत आगे चलकर काम आएगी और थोड़ा सा खुद का ध्यान रखने से शाम तक आपका मूड अच्छा और शांत रहेगा। मीन राशि वालों को आज अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखना चाहिए। आज दोस्तों की मदद भी काम आएगी। आज के दिन किसी को ज्यादा पैसे उधार देने या जल्दी में कोई वादा करने से बचें।

मीन लव राशिफल

आज आपके रिश्ते में सच्चाई बहुत मायने रखेंगी। हर एक छोटी-छोटी बात पर ध्यान दें। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो दिन के लिए कोई आसान सा प्लान बना लें ताकि पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी समय बिता सकें। पार्टनर की बात को ध्यान से सुनें और अपनी बात भी ध्यान से सामने रखें। जो लोग सिंगल हैं आज उनकी मुलाकात किसी खास इंसान से हो सकती है। ये इंसान काफी शांत स्वभाव का होगा। आपकी ये मुलाकात किसी क्लास में हो सकती है या फिर हो सकता है कि वॉक के दौरान ही कोई मिल जाए। हालांकि फीलिंग्स शेयर करने में जल्दबाजी ना दिखाएं। किसी से बड़े-बड़े वादे ना करें।

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मीन करियर राशिफल

काम के मामले में आज शांति से ध्यान लगाकर आगे बढ़ें। अगर आज आप नए तरीके से सोचकर काम करेंगे तो फायदा मिलेगा। सुबह की शुरुआत में पहले अपने काम की लिस्ट बनाएं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी काम हो, उसे पूरा करें। ऑफिस में किसी भरोसेमंद व्यक्ति या फिर कलीग से अपनी योजना शेयर करें ताकि आपको समय रहते सही सलाह मिल सके। बिना प्लान के बड़े काम शुरू ना करें। प्लानिंग केसाथ आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। ऑफिस में बातचीत के वक्त क्लैरिटी रखें। स्टूडेंट्स और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा होगा।

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मीन मनी राशिफल

आज आप पैसों के मामले में सावधानी रखें। महीने के बिल चेक कर लें। आज के दिन अचानक की जाने वाली खरीदारी करने से बचें। थोड़ा सा पैसा इमरजेंसी के लिए अलग रख दें। हफ्ते भर के खर्चे को कहीं नोट कर लें। अगर कोई छोटा काम या एक्स्ट्रा इनकम का मौका मिले तो सारी चीजें जांच-परखकर इसके लिए हामी भर दें। उधार देने से बचें। अगर उधार दे रहे हैं को अमाउंट ज्यादा ना दें। आज के दिन आप किसी भी कागज पर साइन करने से पहले किसी भरोसेमंद इंसान से सलाह जरूर लें।

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मीन हेल्थ राशिफल

अपने शरीर की नियमित रूप से देखभाल करें। रूटीन को फॉलो करें। सुबह की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग के साथ करें। सुबह-सुबह एक ग्लास गुनगुना पानी जरूर लें। इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करें। सिंपल शाकाहारी खाना लें। खाने में साबुत अनाज और सीजनल फल को शामिल करें सोने से पहले स्क्रीन टाइमिंग को कम करें। अगर काम हेक्टिक हो तो बीच-बीच में अपनी आंखों को आराम दें। बीच-बीच में चलते-फिरते रहेंगे तो सही होगा। अगर किसी भी बात की चिंता सताए तो धीरे-धीरे गहरी सांस लें। दिक्कत ज्यादा हो तो किसी अपने से से बात करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

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