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आज का मीन राशिफल 25 जुलाई 2026: किस्मत देगी साथ, करियर में मिल सकती है अच्छी खबर

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Pisces Horoscope Today 25 July 2026: आज का दिन मीन राशि वालों के लिए सकारात्मक रहेगा। नई शुरुआत करने, महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ाने और अनुभवी लोगों की सलाह लेने से फायदा मिल सकता है। प्रेम और पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। नौकरी और कारोबार में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं।

Pisces Horoscope Today 21 July 2026
आज का मीन राशिफल 21 जुलाई 2026

Pisces Horoscope Today 25 July 2026: आज का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। मन में कुछ नया करने का उत्साह रहेगा। कई दिनों से जिस काम को शुरू करने की सोच रहे थे, उस पर आज कदम बढ़ा सकते हैं। किस्मत भी आपका साथ देती हुई नजर आएगी, लेकिन सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय मेहनत करते रहना जरूरी है। अगर किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर जाना पड़े, तो काम बनने की संभावना है। किसी अनुभवी या बड़े व्यक्ति से हुई बातचीत आपके बहुत काम आ सकती है। उनकी एक सलाह आगे चलकर फायदा दे सकती है। धार्मिक कामों में भी मन लग सकता है। मंदिर जाना, पूजा करना या किसी जरूरतमंद की मदद करने से मन को सुकून मिलेगा। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। बच्चों की कोई अच्छी बात सुनकर खुशी होगी। अगर घर में किसी की पढ़ाई या नौकरी को लेकर चिंता थी, तो अब राहत देने वाली खबर मिल सकती है। पुराने समय से चली आ रही किसी उलझन का हल भी धीरे-धीरे निकल सकता है। इसलिए बेवजह चिंता करने के बजाय धैर्य रखें।

मकर राशि का लव राशिफल

रिश्तों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो साथी के साथ प्यार और भरोसा दोनों बढ़ेंगे। दिल की बात खुलकर कहने का मौका मिलेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर मनमुटाव था, तो आज उसे खत्म किया जा सकता है। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा। दोनों मिलकर किसी जरूरी काम की योजना बना सकते हैं। परिवार में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा। बच्चों के साथ समय बिताने से मन खुश होगा। किसी करीबी की सलाह को हल्के में न लें, क्योंकि वही बात आगे चलकर आपके काम आ सकती है।

मकर राशि का करियर राशिफल

पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए दिन अच्छा है। पढ़ाई में मन लगेगा और नई बातें जल्दी समझ आएंगी। अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेहनत का अच्छा नतीजा मिलने की उम्मीद है। नौकरी करने वालों के लिए भी दिन ठीक रहेगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। अधिकारी आपकी जिम्मेदारी और मेहनत को नोटिस करेंगे। अगर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो कोशिश जारी रखें। अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार करने वालों के लिए भी दिन ठीक है। कोई नई योजना बना सकते हैं, लेकिन बिना सोचे-समझे पैसा लगाने से बचें। पहले पूरी जानकारी लें, फिर फैसला करें।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन कुछ जरूरी खर्च भी सामने आ सकते हैं। बच्चों, पढ़ाई या घर के किसी काम पर पैसा लग सकता है। यह खर्च आगे चलकर काम आएगा। आज दिखावे में खर्च करने से बचें। जितनी जरूरत हो, उतना ही पैसा खर्च करें। अगर कहीं निवेश करने का मन है, तो जल्दबाजी न करें। सोच-समझकर लिया गया फैसला ही फायदा देगा।

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मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी। ज्यादा परेशानी की संभावना नहीं है, लेकिन शरीर को आराम देना भी जरूरी है। समय पर खाना खाएं और दिनभर पर्याप्त पानी पीते रहें। बाहर का ज्यादा तला-भुना खाना खाने से बचें। अगर काम का दबाव ज्यादा हो, तो बीच-बीच में थोड़ा आराम जरूर करें। सुबह या शाम थोड़ी देर टहलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अच्छी नींद भी आपकी ऊर्जा बनाए रखेगी।

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आज की सलाह

किस्मत साथ दे रही है, लेकिन मेहनत करना मत छोड़िए। सोच-समझकर लिया गया हर फैसला आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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